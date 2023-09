Astuce Waze pour la police, la peur chez les automobilistes, comment détourner cette astuce ?

Cette astuce Waze pour la police va devenir le pire cauchemar des automobilistes. L’application est l’une des plus téléchargées afin de mieux circuler sur les routes. La France compte le plus grand nombre d’utilisateurs, et voici pourquoi.

Astuce Waze pour la police

Waze est une application développée par google qui permet de mieux circuler grâce au système lié au GPS. Les automobilistes l’utilisent afin d’éviter les agents de police à certains points de leur trajet. On peut compter 17 millions d’utilisateurs en France tout simplement, ce qui la place tout en haut de la liste. Waze propose des itinéraires plus proches par exemple mais également des trajets où l’on peut trouver les radars des policiers.

Tout cela se fait en temps réel, et est un moyen efficace et parfait pour éviter un trajet parsemé de bouchons. Comme les radars peuvent être évités, les automobilistes évitent donc de se faire flasher et de payer des amendes. Voilà des années maintenant que des automobilistes français l’utilisent, et c’est en 2021 que l’exécutif avait demandé la fin de l’utilisation de cette application.

Une guerre en interne pour l’utilisation de l’application

A un certain point et à cause du fait que les radars étaient évités par les conducteurs imprudents, l’exécutif avait raison de demander la fin de cette application en France. Après tout, cela voulait dire que même le plus imprudent des automobilistes ne se faisait pas flasher. Malgré tout, surtout malgré les raisons de sécurité, le Conseil constitutionnel avait refusé l’abolition de Waze en France.

Sur la route, le respect de la vitesse autorisée est très important. Elle assure la sécurité des passagers et de toutes les personnes impliquées dans ce trajet. Mais à cause de Waze, les automobilistes ont trouvé le moyen pour éviter les radars et éviter de se conformer aux réglementations de vitesse.

Les radars fantômes

Dans certains pays, pour faire respecter la vitesse réglementaire, la police a mis en place des faux points de contrôle. Waze les détecte automatiquement et les automobilistes sont obligés de respecter ces radars. Sauf que maintenant, les automobilistes n’ont besoin que de quelques secondes pour dissocier les vrais radars des faux.

Cependant, il est important de répéter que le respect de la vitesse réglementaire est la seule chose qui assure la sécurité des voyageurs. Détourner le radar est irresponsable et devrait être une mauvaise habitude à éviter.