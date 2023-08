Astuce de la télécommande couverte de papier alu pour qu’elle dure plus longtemps

L’astuce de la télécommande couverte de papier alu pourrait vous surprendre. L’ère des postes de télévision connectés à internet est à son apogée. Pour protéger les télécommandes devenues ultra-sensibles, il existe cette astuce de les enrouler dans du papier aluminium.

Astuce de la télécommande couverte de papier alu

Les Smart TV sont de plus en plus répandues ces dernières années. Les télécommandes des postes de télévision sont dotées d’une sensibilité assez étonnante. Malgré leur fonctionnalité et les nouveautés dont elles font l’objet, les télécommandes restent tout de même assez fragiles.

Pour s’assurer que ces dernières marchent correctement pendant assez longtemps, certaines personnes ont trouvé une astuce imparable. Couvrir la télécommande avec du matériau métallique peut servir à la protéger. Le papier aluminium est le plus courant et le plus pratique à cette fin.

Ajouter de la longévité à la télécommande grâce au papier aluminium

Malgré les avancées technologiques, la télécommande s’utilise comme depuis une vingtaine d’années. Elle marche grâce à des piles et dans le cas où ces dernières sont épuisées, il faut les remplacer. Bien sûr, il existe divers moyens pour donner de la longévité aux piles. Les jeter pour les remplacer ensuite n’est pas non plus très écologiques. De ce fait, vous devez opter pour une autre solution pour les recycler et pourquoi pas les réutiliser dans la fameuse télécommande.

C’est à ce moment que le papier alu entre en jeu. Avant de jeter les piles usagées, vous pouvez faire appel à un matériau que vous trouverez dans votre cuisine. Le papier aluminium est très utile dans des systèmes D. Cette fois, il va servir à donner de la longévité aux piles que vous utilisez dans votre télécommande. Vous n’aurez qu’à les envelopper dedans avant de les insérer dans la télécommande.

Les autres vertus de la feuille d’aluminium

Autre que le fait d’aider dans la cuisson des aliments pour concocter des plats succulents, le papier aluminium peut servir à beaucoup d’autres choses. Par exemple, vous pouvez envelopper votre clé dans une feuille d’aluminium pour la protéger du vol extérieur.

Vous pouvez aussi remarquer que l’on utilise le papier aluminium pour couvrir les cheveux au moment de la coloration. Il est aussi possible de s’en servir pour faire briller les bijoux.