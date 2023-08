Astrologie : ces signes du zodiaque risquent de divorcer avant la fin 2023

Parmi les signes du zodiaque, certains risquent de divorcer en raison de leur comportement et de leur caractère. D’ailleurs, pour certains, il s’agit de la dernière solution de mettre fin à une relation vouée à l’échec.

Ces signes du zodiaque risquent de divorcer en 2023

Les Béliers sont réputés pour leur impulsivité et leur passion. D’ailleurs, leur caractère peut être positif en amour. Mais il se peut également que leur caractère conduise au divorce. Les natifs de ce signe ont tendance à prendre des décisions rapides sous l’influence de leurs émotions. Il n’est pas exclu qu’ils songent au divorce comme la solution la plus évidente à des problèmes conjugaux.

Le fait que le Bélier soit un signe de feu, comme le Lion et le Sagittaire, peut contribuer à cette tendance au divorce. Cela s’explique par leur nature ardente et impulsive. Ces signes cherchent des expériences intenses pour être épanouis et peuvent se lasser rapidement d’une relation qui ne les satisfait plus.

Les signes de terre et d’eau, des cas à part

En revanche, certains signes astrologiques semblent moins susceptibles de divorcer. Par exemple, le Taureau est souvent considéré comme stable et loyal en raison de son attachement à l’harmonie dans ses relations. Puis, il y a le Cancer. En effet, ces personnes semblent moins sujettes au divorce en raison de sa sensibilité émotionnelle et de son besoin de sécurité avec son partenaire.

Les signes de terre et d’eau (Taureau, Vierge, Capricorne, Cancer, Scorpion, Poissons) sont généralement perçus comme plus stables. Contrairement aux signes de feu et d’air. Ils privilégient les relations durables et sont prêts à faire des compromis pour maintenir leur couple à long terme.

Une compatibilité entre signes, un critère à prendre au sérieux

Les signes d’air (Gémeaux, Balance, Verseau) sont curieux, adaptables et communicatifs. Toutefois, ils peuvent être émotionnellement volatiles. De plus, ces personnes hésitent souvent à s’engager pleinement dans une relation.

Cependant, la compatibilité astrologique entre les partenaires joue également un rôle crucial dans le taux de divorce. Par exemple, un Bélier impulsif pourrait bien s’entendre avec un partenaire Cancer compréhensif. De même, deux Gémeaux pourraient vivre une relation passionnante et stimulante en surmontant ensemble les défis potentiels.