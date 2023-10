Arnaques et phishing : comment se protéger ? Tout savoir sur ce service qui permet de les dénoncer.

Personne ne peut s’échapper à des tentatives d’arnaques et de phishing. On les retrouve dans plusieurs domaines faisant chaque jour plusieurs victimes. Ces messages ou appels frauduleux n’épargnent personne. Pour les dénoncer, il existe un service dédié. Les détails dans cet article. On vous invite à poursuivre la lecture.

Arnaques et phishing : de plus en plus courant

Personne n’échappe à ses arnaques et phishing qui sont en vogue actuellement. En effet, ils prennent la forme d’une offre commerciale puis envoyée par téléphone ou par SMS. Parfois, les arnaqueurs se cachent derrière une vente de biens ou de services. D’autant plus que les arnaques sont bien ficelées afin de tromper la vigilance des plus crédules.

Face à ces attaques, il est important de toujours rester sur ses gardes à la réception des messages suspecte. Heureusement qu’il existe un moyen pour signaler ces types de messages.

Tout savoir sur ce service qui permet de les dénoncer

La tentative de phishing est la méthode la plus utilisée des escrocs afin de soutirer l’argent des victimes. D’ailleurs, pour faire plus de victimes, les malfaiteurs prétextent par exemple un colis à récupérer, l’expiration d’un abonnement ou encore d’une carte de crédit. Pour ce faire, ils convainquent la cible d’aller sur un site ou de composer un numéro. Leur intention est de subtiliser les données personnelles et bancaires des cibles. Parfois, ces messages ou appels frauduleux incitent à contacter un autre numéro surtaxé.

Dans ce sens, chaque Français peut dénoncer ces Arnaques, phishing et spams, au numéro 33700. De plus, les internautes peuvent le faire en ligne ou par mobile. Pour cela, il suffit de scanner le QR Code. Ainsi, le numéro que l’af2m a placé permet de recevoir le message frauduleux. Par la suite, les opérateurs seront en charge de mener l’investigation. De plus, ils peuvent également couper le numéro ou les lignes à l’origine des messages frauduleux. À noter que l’objectif de cette plateforme est de lutter contre la fraude et les arnaques en tout genre envoyées par SMS ou appel.

Pour ne pas tomber dans les pièges des arnaqueurs, il est important de rester vigilant. Cela inclut de ne jamais dévoiler les coordonnées bancaires confidentielles par téléphone, mail ou SMS. Puis, vous pouvez également vérifier le numéro de l’expéditeur. Pour information, les entreprises ne doivent pas utiliser les préfixes classiques de 01 à 07.

Ensuite, ne cédez jamais à la panique. Parfois, les malfaiteurs jouent avec les sentiments de leurs victimes en leur annonçant une terrible conséquence. Enfin, le plus important est de ne jamais cliquer sur un lien dans un message. Pour avoir le cœur net, le mieux est de visiter directement le site de l’entreprise ou de l’organisme concerné.