Arnaques au paiement sans contact, vigilance est de mise face à cette escroquerie qui peut vous coûter cher

Les arnaques au paiement sans contact gagnent de plus en plus de terrains depuis ces dernières années. Le nombre de victimes augmente chaque jour. Toutefois, il ne faut pas oublier que cette méthode devient la cible des escrocs.

Le paiement sans contact séduit de plus en plus de gens ces dernières années. Ainsi, il est très prisé en raison de sa simplicité et du gain de temps. Cependant, les escrocs profitent également de cette tendance pour répandre leurs méfaits. Cependant, ce mode de paiement n’est pas assuré à 100 %. Ainsi, les malfaiteurs profitent de ces failles.

À noter que lors d’un paiement sans contact avec la technologie NFC, il y a un échange de données entre la carte bancaire et le terminal de paiement. Cependant, les hackers peuvent les intercepter à distance. Ensuite, il peut y avoir des détournements du plafond de paiement. Pour mémoire, le montant maximal autorisé pour un paiement sans contact est de 50 euros. Cependant, les arnaqueurs arrivent à faire plusieurs transactions.

Sans oublier que les arnaques au paiement sans contact résultent également de piratage des applications mobiles. Il faut donc penser à sécuriser vos applications contre les pirates informatiques.

Cependant, pour ne pas se faire avoir, il existe quelques conseils bons à prendre. Premièrement, il est recommandé de vérifier régulièrement les relevés bancaires. Cela permet de détecter par avance les transactions suspectes.

Ensuite, la mise à jour des applications de paiement mobile permet de se protéger contre les arnaques au paiement sans contact. Il faut surtout veiller à ce que ces applications viennent de source officielle telles que l’App Store ou Google Play.

Enfin, l’utilisation des étuis spécifiques peut également servir. Ces derniers offrent la protection de la carte bancaire et évitent l’interception des données lors d’un paiement. En d’autres termes, ils bloquent la transmission des données NFC.

Vinted et PayPal, dans le viseur des arnaqueurs

Les arnaques au paiement sans contact ciblent également la plateforme de vente de vêtements d’occasion Vinted. Dans ce sens, elle a depuis refusé les paiements avec un compte PayPal.

À la suite de propagations des arnaques qui ont frappé le site, les utilisateurs doivent utiliser Apple Pay ou les cartes de crédit pour les transactions. Cependant, cette décision n’enchante pas les utilisateurs du site. Certes, ces moyens de paiements sont garantis, mais ils sont moins sécurisés que PayPal en ce qui concerne la lutte contre les fraudes.