Arnaque Paypal sur Marketplace, elle vend sa cafetière à 45 euros et perd 9 100 euros

Vigilance est de mise, une nouvelle arnaque cible les utilisateurs Paypal. D’ailleurs, cette femme en paie le prix fort. En espérant vendre sa cafetière, elle tombe sur un escroc et perd toute son économie de 9 100 euros. Un véritable coup dur. Face à ce nouveau subterfuge, 60 millions de consommateurs tire la sonnette d’alarme et appellent à la vigilance de chacun concernant les transactions en ligne. Nul n’est à l’abri. Le mieux est de rester vigilant.

Gare à cette nouvelle arnaque Paypal

Actuellement, on ne compte plus le nombre d’arnaques en ligne. Les escrocs débordent d’imagination pour tromper la vigilance de la population. D’ailleurs, on recense tous les jours de plus en plus de victimes. Ces dernières peuvent en effet tomber facilement dans leurs pièges et perdent beaucoup.

Dans le but de prévenir les Français, 60 millions de consommateurs a mis en avant l’histoire d’une femme appelée Sylvie. Le magazine pointe du doigt la nouvelle arnaque dont cette dernière a été victime.

Cette femme est donc convaincue de faire une bonne affaire sur Facebook. Pour vendre une cafetière, elle a choisi Marketplace de ce réseau social. Dans ce sens, un acheteur potentiel l’a contacté via sa messagerie.

Intéressé par la cafetière, il est prêt à l’acquérir et a demandé un payement par Paypal. Ravie que son offre ait déjà plu à une personne, la femme a accepté. Elle dispose d’ailleurs d’un compte sur la plateforme. Par la suite, elle a reçu un SMS l’informant qu’elle va recevoir 60 euros. Le prix de la cafetière est de 45 euros plus 15 euros de frais de port et de réservation du produit.

Le piège s’est renfermé sur Sylvie

Une fois qu’elle a cliqué sur le lien, une autre page s’ouvre. Elle disait qu’un conseiller va la contacter pour l’aider à faire le lien entre la plateforme et sa banque. Apparemment, il s’agit d’une étape importante afin qu’elle puisse toucher l’argent de la vente de sa cafetière sur son compte en banque.

Justement, peu de temps après, un numéro français s’affiche sur son écran. Dans ce sens, Sylvie s’exécute et applique les recommandations de son interlocuteur. Toutefois, elle est loin d’imaginer qu’elle est tombée dans un piège des escrocs. En réalité, elle a communiqué toutes ses informations personnelles sur un faux site.

Dans ce sens, elle s’est fait piéger dans cette nouvelle arnaque Paypal. Le malfaiteur a donc pu accéder au compte bancaire de Sylvie. Rassurée et en confiance, elle a même validé les notifications de sécurité envoyées de sa banque.

60 millions de consommateurs lance l’alerte

Sylvie a perdu gros avec cette arnaque Paypal. L’escroc a transféré les 9 000 euros qu’elle a épargnés sur son Livret A vers son compte courant. Pendant ce temps, elle était toujours en ligne avec le faux conseiller. Sans qu’elle ne puisse s’en rendre compte, son argent s’est évaporé en seulement quelques minutes.

Dans ce sens pour éviter de tomber dans le piège, 60 millions de consommateurs recommande de faire preuve de prudence absolue. Surtout pour les transactions en ligne. Ensuite, il est important de ne jamais cliquer sur des liens via SMS ou e-mail. Éviter de communiquer des informations personnelles sur des sites suspects.