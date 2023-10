Arnaque PayPal : 60 millions de consommateurs lance l’alerte sur ce nouveau subterfuge qui peut coûter cher

Cette nouvelle arnaque PayPal fait des ravages en France. Les utilisateurs doivent redoubler pour ne pas tomber dans le piège. Les conséquences peuvent coûter très cher pour les victimes. Voici tout ce qu’il faut savoir à propos de ce nouveau subterfuge.

Attention à cette nouvelle arnaque PayPal

Actuellement, les escrocs redoublent d’efforts pour inventer des plans afin de dépouiller la population. Chaque jour, de nombreuses victimes se sont plaintes de ces subterfuges bien élaborés. D’ailleurs, sur internet, on ne compte plus les différentes arnaques. Ils ciblent souvent les achats en ligne et les plateformes de paiements.

Parmi les plus répandus ces derniers temps, il y a l’arnaque PayPal. En effet, vu la notoriété de cette application de paiements, elle devient le terrain de chasse des arnaqueurs. Surtout qu’elle fait des ravages en étant bien élaborée.

Face à cette menace, le magazine 60 millions de consommateurs a lancé une alerte. Pour illustrer l’étendue des dégâts de cette arnaque PayPal, une des victimes a accepté de se confier.

Une simple vente de cafetière tourne au cauchemar

Une jeune femme du nom de Sylvie a voulu vendre sa cafetière sur MarketPlace de Facebook. Son produit a intéressé de nombreux internautes. Un potentiel acheteur lui a proposé de payer par PayPal. Ayant cru faire une bonne affaire, de plus elle est une habituée de l’application, elle a accepté.

Ce dernier lui a offert 60 euros pour sa cafetière. Soit 45 euros pour l’appareil et 15 euros pour les frais de port. Malheureusement, elle ne se doutait pas une seconde qu’elle est en train de tomber dans un piège.

En effet, elle a reçu un SMS avec un lien. Une fois qu’elle l’a cliqué dessus, elle a atterri sur une page qui l’a informé qu’un conseiller va la contacter. Apparemment, ce dernier va l’orienter sur les démarches à suivre pour transférer l’argent de son compte PayPal vers son compte bancaire. Après quelques minutes, Sylvie reçoit l’appel comme convenu et suit toutes les demandes de la personne au bout du fil.

Une arnaque qui a coûté très cher

La jeune femme ne se doutait pas une seconde qu’elle est tombée dans une arnaque PayPal redoutable. Elle a dévoilé ses informations personnelles en suivant toutes les instructions de son interlocuteur.

Par la suite, elle a reçu une demande de validation de sa banque. Sans s’en rendre compte qu’il s’agit d’une arnaque, elle l’a également accepté. En seulement quelques minutes, elle a perdu toute son épargne de 9 000 euros sur son Livret A.

Face à cette arnaque PayPal, 60 millions de consommateurs appelle à la vigilance de chacun. Le magazine conseille de ne jamais cliquer sur les liens reçus par SMS ou sur les réseaux sociaux ou encore par e-mail.