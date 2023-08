Arnaque chez Lidl, cette maman a réussi à détourner plus de 2 000 euros

Cette mère de famille s’est illustrée d’une arnaque sophistiquée chez Lidl. En faisant ses courses chez l’enseigne allemande, elle a réussi à détourner plus de 2 000 euros. Au final, elle se fait prendre la main dans le sac. Découvrez cette supercherie ingénieuse de cette maman dans les lignes qui suivent.

Lidl : le vrai prix des bonnes choses

Ce slogan vous dit sûrement quelque chose. Pour faire les courses, les Français sont de plus en plus nombreux à se ruer chez Lidl. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’il figure parmi les supermarchés préférés des consommateurs. Chez l’enseigne allemande, chaque foyer aurait la possibilité de faire des économies pour faire face à cette crise.

En effet, Lidl propose plusieurs offres bons plans avec ces produits de qualité, mais toujours à petit prix. En raison de cette notoriété, Lidl devient victime de nombreux vols ou encore de manques d’incivilités. Apparemment, l’inflation pèse vraiment beaucoup trop sur le quotidien de certaines personnes. Dans ce sens, elle pousse à faire des actions illégales. Récemment, une jeune maman a réussi à mettre en place une arnaque chez Lidl. Cette dernière a réussi à détourner plus de 2 000 euros de produits avec cette escroquerie.

Arnaque chez Lidl : le mode opératoire de cette jeune maman

Une chose est sûre, l’augmentation de prix observée depuis quelques années met à mal le pouvoir d’achat des Français. D’ailleurs, pour cette mère de famille, la situation est plus que compliquée. N’arrivant plus à subvenir aux besoins de sa famille, elle a décidé de mettre en place un plan d’arnaque.

L’histoire s’est déroulée du 18 au 29 octobre 2017. En effet, pour ce faire, lorsqu’elle faisait ses courses chez Lidl, elle les payait par chèque. Par ailleurs, il se révèle qu’il s’agit de chèques sans provision. Cette jeune maman a réglé ses achats de plus de 2 000 euros sans se faire démasquer.

Cependant, Lidl ne s’est pas rendu compte de l’arnaque qu’au moment d’encaisser les chèques. En effet, l’enseigne n’a pas pu recevoir l’argent, car le compte de cette maman a été clôturé en raison de ses nombreuses dettes.

Sa supercherie démasquée

Cette mère de famille a donc réussi à arnaquer Lidl de plus de 2 000 euros en seulement 15 jours. Après avoir découvert, le pot aux roses, l’enseigne allemande a porté plainte. Dans ce sens, l’arnaqueuse a été condamnée de quatre mois de prison avec sursis.

De surcroît, elle était dans l’obligation de rembourser l’intégralité de ses courses. Un souci de plus qui s’ajoute à ses tourments. En effet, depuis plusieurs années, elle n’arrive plus à éponger ses dettes et peine à s’en sortir au quotidien. On sait également que cette dame vivrait grâce aux aides sociales. De plus, elle souffrirait de dépression.