Les escrocs adoptent désormais une nouvelle approche pour arnaquer les victimes. Si vous ne vous montrez pas vigilant, ils peuvent vous soutirer jusqu’à 4000 euros, ce qui est une somme énorme.

Tous les conducteurs et surtout les seniors sont invités à être prudents face aux intentions malveillantes des arnaqueurs. En effet, la gendarmerie de Gard a récemment reçu des plaintes concernant une arnaque très bien schématisée. Elle se nomme l’arnaque aux rétroviseurs.

Ces arnaqueurs font semblant de se faire heurter la voiture et se faire abîmer le rétroviseur. Ils pointent du doigt les victimes et font semblant d’appeler une entreprise d’assurance. Pourtant, il ne s’agit pas d’un assureur, mais d’un complice.

La victime se fait ainsi prendre par un appel qui, soit disant, vient de la compagnie d’assurance. Cette dernière énonce un prix très élevé en guise de dédommagement. La personne malveillante propose à la victime de payer entre 100 à 4000 euros. Plusieurs personnes se sont déjà fait voler un millier d’euros.

Arnaque aux rétroviseurs : la gendarmerie vous invite à être vigilant !

Face à cette situation, pensez à appeler immédiatement le 17 ou votre assureur. Ce réflexe vous permet ainsi d’aider les autorités à agir rapidement et à retrouver les arnaqueurs rapidement. Par ailleurs, notez dans un papier la plaque d’immatriculation et le modèle de voiture. N’oubliez pas de prendre des images des dommages et de noter les coordonnées de tout témoin.

Dans tous les cas, ne donnez jamais d’argent liquide. Le plus rapidement possible, pensez à contacter votre assureur concernant l’incident afin que vous puissiez bénéficier d’un accompagnement plus efficace et plus sécurisé dans ce genre de cas. Ainsi, vous pouvez bénéficier d’une indemnisation correcte par rapport aux dommages subis.