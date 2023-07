Arnaque aux petites annonces de locations saisonnières, quelques conseils pour repérer et déjouer les arnaques

publicité

Prenez garde à cette arnaque aux petites annonces de locations saisonnières. En cette période estivale, les malfaiteurs ne reculent devant rien et disposent de nouvelles techniques pour tromper les vacanciers. Pour ne pas vous faire avoir, nous avons concocté quelques astuces. Vous éviterez de perdre de l’argent et vous ne risquez pas de gâcher vos vacances.

Arnaque aux petites annonces de locations saisonnières, le mode opératoire des escrocs

Il n’y a pas de repos ni de vacances pour les arnaqueurs. Chaque jour et toutes les saisons sont bons pour planifier d’autres subterfuges pour tromper la population. Ainsi, en cette période estivale, ils mettent sur pied de nouvelles techniques pour tromper la vigilance des plus vulnérables.

Cette fois, pour ce faire, les escrocs profitent des périodes de vacances pour répandre leur méfait. En effet, il base leurs arnaques autour des réservations pour les vacances. Depuis quelques années, la réservation en ligne via les plateformes devient en vogue. Cela peut être des réservations de logements ou des séjours ou d’activité d’été. C’est là que les arnaqueurs entrent en jeu. Ils se rendent également sur les plateformes et volent les photos des logements qui attirent plus de monde. Ensuite, ils créent de fausses annonces pour tromper les locataires saisonniers en faisant croire qu’ils sont les propriétaires.

Les malfaiteurs demandent ensuite aux intéressés de payer leur séjour à l’avance. Malheureusement, une fois l’argent empoché, ils disparaissent et cherchent d’autres cibles. Les victimes ne s’en rendent pas de l’arnaque aux petites annonces de locations saisonnières une fois qu’ils sont sur place. En effet, le logement a été loué à d’autres vacanciers.

Pour ne pas tomber dans cette arnaque aux petites annonces de locations saisonnières, voici quelques précautions à prendre. Tout d’abord, avant de valider et de payer la réservation, un peu d’investigation s’impose. On vous conseille de vérifier si l’annonce ne figure pas quelque part sur d’autres sites. Pour ce faire, le geste est simple. Il suffit de copier et coller le texte de l’annonce que la barre de recherche.

Prenez garde également aux offres alléchantes. Parfois, les escrocs proposent des prix très en dessous des tarifs proposés par les autres locations. Ensuite, il faut se méfier de toute avance de paiement. Pour cela, vérifiez que le module de paiement permet de faire appel à un service client. Il est important également de redoubler de vigilance en ce qui concerne les moyens de paiement en ligne comme « mandats cash » proposé par Moneygram ou Western union. Ce sont les techniques les plus utilisés des arnaqueurs.

Enfin, pour ne pas tomber dans les arnaques, on vous encourage de consulter les avis des autres clients. S’il n’y a aucun commentaire, il y a de fortes chances qu’il s’agit d’une arnaque aux petites annonces de locations saisonnières. Le mieux serait de contacter le propriétaire pour vérifier la véracité de l’annonce. La réponse du propriétaire déterminera s’il s’agit bien d’une arnaque ou pas.