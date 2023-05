Arnaque aux faux sms sur l’impôt 2023, les informations utiles pour ne pas tomber dans les pièges des malfaiteurs

À l’approche de la date limite de déclaration des revenus, une nouvelle arnaque aux faux sms vient d’être dévoilée. Les arnaqueurs ne manquent pas une occasion pour répondre leur méfait. Vigilance est donc de mise.

Une nouvelle arnaque aux faux sms

À présent, il existe une multitude d’arnaques qui sévit en France. Ainsi, on pointe du doigt l’avancée de la technologie. Puis, l’arrivée des smartphones et la prolifération des données en ligne. D’ailleurs, actuellement, les tentatives de fraudes deviennent de plus en plus sophistiquées. L’objectif des escrocs vise à soutirer les informations personnelles des victimes et leurs coordonnées bancaires.

Par la suite, ils usurpent l’identité de nombreux sites professionnels ainsi que différentes institutions gouvernementales. Cela dans l’intention de vider le compte en banque des victimes. Pour ce faire, les arnaqueurs utilisent ce qu’on appelle « tentative de phishing ». Il s’agit d’un moyen pour tromper les destinataires par l’intermédiaire d’un sms ou par email. Les arnaqueurs envoient un message alarmant pour les inciter à cliquer sur un lien frauduleux.

Les contribuables dans le viseur des arnaqueurs

Cette nouvelle arnaque aux faux sms vise surtout les contribuables puisque la date butoir de la déclaration de revenus touche à sa fin. Dans ce sens, les arnaqueurs profitent de cette occasion pour tromper leur vigilance.

D’ailleurs, un message de la part du gouvernement attire toujours l’intention et les escrocs le savent. Ils profitent donc de cette occasion pour escroquer les contribuables. En effet, afin d’éviter des frais supplémentaires, les destinataires ont tendance à se précipiter sans examiner la situation.

D’autant plus que ces messages frauduleux copient parfaitement les messages comprenant des communications officielles.

Révélation sur les méthodes des escrocs

Selon un article de TF1 Info, cette arnaque serait surtout un simple contrôle de sécurité. Ainsi, ceux qui ont reçu ce faux sms sont souvent invités à confirmer leur numéro de téléphone pour des raisons de sécurité. Ensuite, les arnaqueurs joignent au message un lien frauduleux. Et là, il est recommandé de ne jamais cliquer dessus.

Donc, pour ne pas tomber dans le piège, il est important de vérifier les adresses URL utilisées. Sachez que les sites gouvernementaux se terminent toujours par « . gouv.fr ». Ainsi, toutes les adresses ne comportant pas le même suffixe sont probablement des sites frauduleux. Donc, le message est une arnaque.

À noter également que le gouvernement ne demande jamais vos informations personnelles par email ou par SMS. Face à ces arnaques aux faux sms, veuillez le signaler à la plateforme 33 700.