Arnaque aux fausses contraventions de stationnement, la police appelle à la vigilance

La population n’est jamais à l’abri d’un nouveau subterfuge. En ce moment, l’arnaque aux fausses contraventions de stationnement fait des ravages. La police a lancé une alerte et demande aux automobilistes de rester sur leur garde.

Arnaque aux fausses contraventions de stationnement prend de l’ampleur

Tous les jours, les escrocs trouvent de nouveaux subterfuges pour tromper la vigilance de tout le monde. Ils ne sont jamais à court d’idées pour répandre leur méfait. Cette fois, les forces de l’ordre à Vannes dans le Morbihan ont lancé une alerte. En effet, ils ont reçu plusieurs plaintes des victimes pour une arnaque aux fausses contraventions.

Pour mettre leur plan à exécution, les malfaiteurs déposent une lettre dans la boîte aux lettres des victimes. Une fois le courrier ouvert, les destinataires observent une contravention. D’ailleurs, on tient à souligner qu’il s’agit d’une fausse. Il ressemble presque parfaitement à l’officielle. Il a toutes les informations utiles afin de rendre la lettre plus crédible. Telles que le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule et un site pour payer l’amende.

Les victimes ont déposé plainte auprès de la police. D’ailleurs, cette dernière a lancé une alerte. Pour ce faire, les forces de l’ordre ont fait une publication sur les réseaux sociaux avec une photo de la fausse contravention.

Les automobilistes devront redoubler de vigilance avec cette arnaque aux fausses contraventions. Ils deviennent les cibles principales des escrocs. D’ailleurs, il est difficile de s’assurer la véracité de ces contraventions. Les malfaiteurs cherchent par tous les moyens de les rendre plus vraies que les officielles.

Toutefois, d’autres moyens pourraient révéler la différence. La première chose à vérifier est le corps de la lettre. Soyez attentif, les escrocs font des fautes d’orthographe sur les copies. Puis, sachez que pour payer une amende liée à une infraction, il n’y a qu’un seul et unique site : http://www.amendes.gouv.fr. Donc, une autre adresse est forcément faux même avec une lettre de différence.

Ensuite, un courrier avec un QR Code devrait vous alerter. En effet, sur les vraies lettres de contravention, il n’y a aucun code. Il est à noter qu’en plus de la plaque d’immatriculation, le modèle de la voiture doit être indiqué sur la contravention officielle.