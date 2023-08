Récemment, une arnaque au RSA a été décelée par les Inspecteurs de la CAF et un couple a été condamné pour fraude. Bénéficiaires de cette aide, les personnes concernées pouvaient s’offrir des voitures de luxe comme une Ferrari, une Porsche et une Audi, ce qui a mené à une enquête approfondie.

Le RSA, une aide pour les familles en difficulté

En France, il est normal pour les personnes dans le besoin de recevoir de l’aide de la CAF et le RSA fait partie de ces nombreuses allocations. Celui-ci concerne les personnes de 25 ans et plus ayant peu de ressources pour vivre. Ainsi, ces bénéficiaires reçoivent chaque mois un versement selon leur situation personnelle. Cependant, il y en a qui profite du système comme le cas d’un couple qui a récemment été pris la main dans le sac.

Le couple en question prétend ne toucher aucun revenu entre 2008 et 2013. Selon la femme, elle élève seule ses deux enfants et bénéficie donc du RSA et des allocations familiales. Pour ce qui est de son mari, il affirme également ne percevoir aucun revenu et être sans emploi. Ainsi, en 2012, le couple a réussi à percevoir 4 000 euros de RSA. En plus de cela, les amoureux touchent d’autres aides sociales. Cependant, leur mode de vie a suscité des questions de la part de la CAF. Ainsi, une enquête a été ouverte à partir de 2013 et les découvertes sont surprenantes.

Arnaque au RSA, un couple condamné pour fraude à la CAF

Après enquête, la CAF découvre que le couple vit ensemble, contrairement à ce qu’ils déclarent. Rapidement, les agents de la CAF alertent les services fiscaux et font une troublante découverte. En effet, le couple possèderait de nombreuses voitures de luxe. Parmi elles, il y a des Ferrari, des Porsche et plusieurs Audi malgré leurs déclarations de difficultés financières. La femme a également des voitures haut de gamme à son nom, roulant en BMW, Land Rover et Mini.

En outre, la mère de famille possèderait également plusieurs dizaines de milliers d’euros sur son compte en banque. L’homme tente de se défendre en prétendant être autoentrepreneur dans l’achat et la revente de voitures de luxe. Toutefois, la CAF réclame à sa femme un remboursement de 250 000 euros pour le trop-perçu de RSA et d’autres aides sociales. La justice a condamné le couple à quatre mois de prison avec sursis ainsi qu’à une amende de 2 000 euros chacun.