Arnaque au pneu crevé : ce nouveau subterfuge se propage à la sortie des supermarchés

Attention à cette nouvelle arnaque au pneu crevé qui sévit à la sortie des supermarchés. Des escrocs prétendent offrir leur aide. En réalité, il s’agit d’un moyen pour dérober l’argent des victimes. On vous explique en détail dans quelques lignes suivant leur mode opératoire.

Arnaque au pneu crevé : une arnaque bien ficelée

Un couple de jeunes escrocs âgés de 25 ans a opéré dans le département de la Haute-Garonne. Ils ont mis en place une arnaque bien préparée pour dérober des argents et des biens des automobilistes.

Leur cible principale était les personnes qui venaient de faire leurs courses au supermarché. Ils ont choisi leurs victimes de manière ciblée en s’attaquant à des individus qu’ils considéraient comme crédules et physiquement limités. Le couple n’a montré aucun scrupule en volant l’argent de personnes honnêtes.

Le mode opératoire des escrocs

Ce couple d’escrocs avait une méthode bien rodée sur les parkings de supermarché. Ils attendaient patiemment leur victime idéale. Puis, ils crevaient un pneu de leur voiture pendant que celle-ci fait ses courses.

À son retour, la personne découvrait avec stupeur son pneu crevé. Donc, c’est à ce moment que les escrocs intervenaient. Ils offraient leur aide avec un large sourire pour remplacer la roue. Dans la plupart des cas, la victime, prise au dépourvu, acceptait leur aide. Pendant que l’un des escrocs distrayait la victime, l’autre en profitait pour voler sa carte de paiement ou son argent liquide.

Un couple appréhendé

Cette arnaque au pneu crevé a réussi à tromper 16 personnes en seulement deux mois. Donc, le couple d’escrocs a pu récolter près de 10 000 euros. Heureusement, les forces de l’ordre ont pu les interpeller sur les lieux de leurs méfaits à Beauzelle,

Ces deux individus se retrouvent désormais entre les mains de la justice. Ils seront jugés pour vols et escroqueries. Malheureusement, les victimes ne pourront pas récupérer l’argent qui leur a été volé. Cette histoire nous rappelle une fois de plus que les arnaques sont présentes partout et que les escrocs sont toujours à la recherche de nouvelles méthodes pour opérer.

Il est important de rester vigilant en permanence et de se méfier des inconnus qui semblent trop sympathiques. Bien que les vols de coordonnées bancaires en ligne aient été largement médiatisés ces derniers temps, il est évident que certains individus malintentionnés préfèrent opter pour d’autres méthodes.