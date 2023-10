Arnaque à la voiture d’occasion : faites attention, cette fraude très répandue en France a fait de nombreuses victimes

L’arnaque à la voiture d’occasion est en vogue en ce moment. Méfiez-vous de cette nouvelle fraude a fait de nombreuses victimes en France. Voici ce que vous devez savoir pour ne pas tomber dans le piège.

Arnaque à la voiture d’occasion : très répandue en France

Les arnaques se multiplient actuellement. Les escrocs ne prennent pas de vacances ni de congé pour élaborer un plan très bien ficelé pour dépouiller leurs victimes. Celle mise en lumière depuis ces derniers temps est l’arnaque à la voiture d’occasion.

En effet, en seulement quelques mois, ce nouveau subterfuge a pris une très grande ampleur. Heureusement que les forces de l’ordre font de leur mieux pour arrêter les arnaqueurs. Justement, il y a quelque temps, une équipe de faux vendeurs a été arrêtée puis traduite en justice. L’affaire est donc entre les mains du tribunal correctionnel de Valenciennes.

L’accusation se porte sur de fraude en bande organisée à l’encontre des automobilistes. En effet, les escrocs ont informé les acheteurs que les voitures viennent de la Belgique. Par ailleurs, pour conclure les ventes, ils manipulaient les compteurs kilométriques pour baisser le kilométrage. L’arnaque a commencé dans un garage spécialisé de la vente de voiture d’occasion.

Ce n’est pas tout. Afin de tromper les acheteurs, ils livrent également de faux documents comme des factures et de carnets d’entretiens. Dans ce sens, cette arnaque à la voiture d’occasion a fait plus de 400 victimes.

Vigilance est de mise face à cette nouvelle arnaque

Cette arnaque à la voiture d’occasion a permis aux escrocs d’obtenir des prix intéressants et beaucoup plus chers. Selon une enquête de l’UFC-Que Choisir, près 10 % des voitures d’occasion vendues en France présentent le même problème. En effet, pour en tirer plus d’argent, les vendeurs falsifient le kilométrage. Malheureusement, cette technique ne cesse de se multiplier. Cette pratique permet donc d’augmenter la valeur de la voiture.

Par ailleurs, d’autres n’hésitent pas à proposer quelques dizaines d’euros pour modifier les compteurs. Par ailleurs, avec compteurs digitaux, tout le monde peut le changer facilement. Pour ce faire, il n’y a qu’à brancher un simple boîtier électronique sur la prise de diagnostic du véhicule.

Une pratique sanctionnée

Sachez que falsifier le compter kilométrique est passible d’une lourde sanction. Elle peut être une peine d’emprisonnement jusqu’à 2 ans avec une amende de 300 000 euros.

Par ailleurs, pour éviter d’être une victime de cette arnaque à la voiture d’occasion, le gouvernement dispose d’un outil intéressant. Il s’agit du système Histovec. Il regroupe un historique complet d’une voiture avec les données issues des contrôles techniques. À noter que ce document peut être également consulté grâce au service Autoviza.