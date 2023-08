APL pour les jeunes en difficulté, une aide essentielle pour les bénéficiaires

L’APL ou Aide Personnalisée au Logement fait partie de nombreuses aides de la CAF pour le logement. Certains bénéficiaires comme les étudiants et les foyers en situation de précarité l’attendent impatiemment. L’organisme payeur a justement dévoilé le calendrier des prochains versements.

APL pour les jeunes en difficulté

La crise actuelle impacte tout le monde. De plus en plus de jeunes ou étudiants se trouvent en difficulté financière. Parfois, les journées peuvent devenir difficiles pour eux en raison de la hausse des prix et de l’inflation. Cette situation les pousse d’ailleurs à chercher de petits boulots pour subvenir à leur besoin tout en continuant à étudier. Cependant, il est difficile d’y parvenir sans des aides extérieurs.

Justement, il y a une aide qui est vraiment essentielle pour les étudiants en difficulté. Il s’agit de l’APL ou Aide personnalisée au Logement. Mais encore, pour jouir de cette aide, il faut répondre aux critères d’éligibilité.

Pour recevoir l’APL, il existe des conditions à remplir. Tout d’abord, il faut déclarer les revenus des 12 derniers mois. Mais ce n’est pas tout, avec le plan du gouvernement visant à lutter contre les fraudes, d’autres points ont été ajoutés. En effet, le logement locatif ou le foyer doit mesurer au moins 9 mètres carrés.

Notons que l’aide personnalisée au logement s’adresse principalement aux foyers avec des revenus modestes. Cependant, il y a eu une réforme qui pourrait réduire le nombre de bénéficiaires. En effet, les étudiants qui vivent encore sous le même foyer fiscal que leurs parents ne pourraient plus recevoir l’APL.

Par conséquent, des jeunes pourraient dire adieu à cette aide. Cette mesure risque d’avoir une conséquence sur le marché du logement étudiant.

La CAF a dévoilé le calendrier de versement de l’aide

Le versement de l’APL se fait chaque mois, plus précisément le 5 de chaque mois. En effet, pour les allocations du mois d’août, les bénéficiaires recevront l’aide le 5 septembre.

Pour celles de septembre, le versement se fait jeudi 5 octobre. L’aide du mois d’octobre arrivera sur le compte en banque du bénéficiaire le 6 novembre. L’APL du mois de novembre sera versée le mardi 5 décembre 2023. Enfin, le versement pour le mois de décembre se fera le vendredi 5 janvier 2024.