APL et allocations familiales, comment toucher ces coups de pouce financier ?

Face à la crise sanitaire actuelle, les aides de la CAF sont les bienvenues. Parmi elles, les Français peuvent compter sur les APL et les allocations familiales. Voici les conditions pour toucher ces aides. De surcroît, elles ont connu une revalorisation cette année.

La CAF, un organisme qui soutient les Français

Depuis plusieurs années, la CAF met en place plusieurs aides sociales pour soutenir les Français. Cette année encore, elle renouvelle son engagement

envers les ménages défavorisés. Ainsi, l’organisme a décidé de revaloriser de 1,6 % toutes les prestations familiales et les minima sociaux à partir d’avril 2023. Pour mémoire, la dernière augmentation de 4 % a eu lieu en août 2023.

Cette initiative a pour objectif d’aider les familles à faire face à l’inflation et à la crise. Ainsi, la Base Mensuelle de calcul des Allocations Familiales (BMAF) atteint désormais 445,93 euros. De surcroît, d’autres prestations telles que la prime à la naissance et la prime à l’adoption ont également été augmentées. Ce qui est sûr, en ce temps de crise, la CAF joue un rôle essentiel très utile pour certains Français.

Cette année encore, les aides sociales de la CAF, dont les APL ou le RSA ont également connu une augmentation. À noter que les montants varient en fonction de la composition du foyer bénéficiaire. Ainsi, l’aide est donc de 298,07 euros par mois pour une personne seule. Par contre, elle peut atteindre 406,30 euros pour un couple avec un enfant.

Par contre, en ce qui concerne, les allocations familiales, son calcul dépend du revenu net imposable. Il prend en compte les déductions, les charges et les abattements fiscaux. Son versement varie en fonction de la situation financière de chaque famille.

Les démarches à suivre pour réclamer les APL et allocations familiales

Pour accéder aux aides de la CAF, comme les APL et les allocations familiales, il est essentiel de suivre une procédure en ligne. Tout commence par la création d’un compte sur le site officiel de la CAF. Puis, il faut fournir les informations personnelles. Ensuite, il est possible de vérifier l’éligibilité et simuler vos droits potentiels. Une fois la création de comptes faite, le bénéficiaire doit soumettre leur dossier avec les pièces justificatives nécessaires.

En revanche, face aux fraudes aux aides sociales qui font rage actuellement, le gouvernement a renforcé les conditions d’attribution. Dans ce sens, les conditions deviennent plus strictes. À savoir, il faut résider au moins neuf mois par an pour bénéficier de l’APL et des allocations familiales. De plus, le compte bancaire doit être domicilié en France.