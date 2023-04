Annonces d’Élisabeth Borne : Tout ce que vous devez savoir sur les mesures clés prévues avant le 14 juillet 2023 !

La Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé ce mercredi 26 avril 2023, lors d’une conférence de presse à l’issue du Conseil des ministres à l’Elysées, les détails de sa feuille de route pour les « 100 jours » à venir. Évitant de s’attarder sur la réforme des retraités, la chef du gouvernement a plutôt mis l’accent sur les grandes lignes de sa politique générale à court terme.

Très attendues, les annonces d’Élisabeth Borne ont défini le programme de l’exécutif dans les mois à venir : voici en résumé tout ce que vous devez savoir sur les principales mesures clés prévues avant le 14 juillet 2023 !

La « feuille de route d’Élisabeth Borne : la Première ministre confirme son engagement envers Emmanuel Macron !

C’est dans le courant de l’après-midi qu’Elisabeth Borne a décidé de se présenter devant la presse pour dévoiler le contenu du fameux plan de « 100 jours d’apaisement » et d’action promis par Emmanuel Macron lors de son dernier discours à la nation, prononcé le lundi 17 avril 2023.

« Pour les trois prochains mois, je souhaite accélérer la mise en œuvre des engagements du président », a ainsi commencé le numéro un de l’exécutif lors de son exposé ce mercredi 26 avril 2023.

« Depuis juin dernier, alors que beaucoup nous prédisaient l’immobilisme et le blocage, le rythme des réformes n’a pas diminué », a-t-elle poursuivi. « Nous avons réussi à rassembler », a-t-elle affirmé fièrement, avant d’ajouter : « Nous continuerons à avancer ».

Élisabeth Borne ne s’est pas arrêtée là. « La feuille de route répond immédiatement aux inquiétudes et aux attentes des Français qui attendent des solutions concrètes et des actions qui changent la vie, des réponses aux grands défis de notre temps », a-t-elle ajouté par la suite.

« Chaque mesure que nous mettons en œuvre doit régler un problème, améliorer le quotidien », a-t-elle assuré.

« Notre feuille de route est particulièrement dense », a-t-elle bien précisé. « Je ne vais pas présenter l’ensemble de ces chantiers, mais plutôt insister sur certains défis, certaines mesures ».

Annonces d’Élisabeth Borne : Tout ce que vous devez savoir sur les mesures clés prévues avant le 14 juillet 2023 !

Le gouvernement d’Élisabeth Borne travaillera sur deux points majeurs dans les « 100 jours » à venir.

I. Un grand défit sur la « Transition écologique »

Les préoccupations concernant les effets néfastes du réchauffement climatique sont de plus en plus présentes chez les citoyens. Dans cette optique, le gouvernement est en train de déployer toutes ses énergies afin de répondre aux défis environnementaux qui se posent.

À partir du 15 mai, un projet de loi sera mis en place pour gérer les forêts et lutter contre les feux de forêt dus à la sécheresse. De plus, des guichets seront créés pour offrir un accompagnement personnalisé pour la rénovation des logements.

Dans l’objectif de décarboner les transports, l’État prévoit d’investir 100 milliards d’euros d’ici 2040 dans une dizaine de territoires pour le développement du transport ferroviaire.

En outre, des concertations débuteront mai pour les plans futurs, et une offre de location de véhicules propres à prix abordable sera mise en place pour réduire l’utilisation de la voiture.

Au cours du mois de juin 2023, un projet sera présenté au salon du Bourget pour aborder les émissions de gaz à effet de serre des avions.

Pour ce faire, les grandes entreprises devront réaliser la moitié des efforts nécessaires pour atteindre les objectifs écologiques. Une feuille de route de décarbonation des grandes filières industrielles sera finalisée vers la fin du même mois.

II. Travail : le « plein emploi » en juin et le début du grand chantier de la réindustrialisation »

Elisabeth Borne a pris conscience que dans le contexte d’inflation actuel, la priorité des citoyens est leur pouvoir d’achat.

Afin de répondre à cette préoccupation, la Première ministre a présenté plusieurs mesures visant à soulager les portefeuilles des Français.

Dans les mois à venir, le gouvernement va « maintenir les boucliers sur les prix de l’énergie », tout en évaluant « l’efficacité du trimestre anti-inflation à mi-juin ». Comme l’a souligné Madame Borne, « nous devons agir collectivement pour revaloriser les salaires », et c’est pourquoi le SMIC connaîtra une nouvelle hausse au 1er mai. Au bout d’un an, il aura augmenté de plus de 6%, a-t-elle précisé.

Par ailleurs, « les employeurs doivent également proposer une réelle revalorisation des grilles salariales ». D’ici le 14 juillet 2023, le gouvernement a l’intention d’établir « un agenda social pour un nouveau pacte de la vie au travail, incluant des initiatives telles que la promotion des perspectives de carrière et l’emploi des seniors », ainsi que « la poursuite de la réforme de l’assurance chômage ».

En ce qui concerne la lutte contre le chômage, « notre objectif est d’atteindre le plein emploi ». Pour cela, « un projet de loi sera présenté pour créer ‘France Travail‘, qui remplacera ‘Pôle emploi’, début juin ».

Enfin, Elisabeth Borne a exprimé son souhait de promouvoir la réindustrialisation de la France avec un « projet de loi sur l’industrie verte présenté à la mi-mai en Conseil de ministres et débattu au Parlement cet été ».