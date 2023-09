Annonce du directeur de Carrefour : Alexandre Bompard lance l’alerte sur une situation catastrophique qui pénalise les Français

Le directeur de Carrefour a fait une annonce inquiétante qui va peser sur les Français. En raison des prix élevés, les consommateurs ne pourraient plus acheter des produits essentiels. Alexandre Bompard souhaite reporter l’application de la loi sur la limitation des promotions pour les détaillants.

L’annonce du directeur de Carrefour

Invité sur Franceinfo, le directeur de Carrefour s’est exprimé sur la situation actuelle de la France à la hausse des prix alimentaires. En effet, depuis que l’inflation a sévi le pays, tous les secteurs sont frappés par la hausse des prix. D’ailleurs, elle est de 5,1 % en juillet. Afin de soutenir le pouvoir d’achat des Français, il y a eu les négociations annuelles sur les tarifs entre les détaillants et les producteurs en mars.

Malheureusement, cette situation a inquiété Alexandre Bompard. Désormais, la décision revient aux fournisseurs laissant les détaillants en mauvaise position. En effet, une loi adoptée en mars dernier conduit à la limitation des promotions chez les détaillants.

La loi Descrozaille, qu’est-ce que c’est ?

Cette nouvelle loi limite les promotions pour les produits alimentaires et des produits de beauté, d’hygiène et de soins à 34 %. Initialement, elle vise à protéger les petits producteurs lors des négociations de prix. Cette loi est donc à l’origine de la préoccupation du directeur de Carrefour.

En effet, il serait impossible pour l’enseigne d’offrir des réductions jusqu’à 60 % sur leurs produits de ménages comme la lessive en poudre par exemple. Dans ce sens, l’application de cette loi pénalise les détaillants.

En effet, Alexandre Bompard considère que cette loi limite de pouvoir de négociation de Carrefour avec les grands fournisseurs. Selon lui, il n’y a que les multinationales telles que Procter & Gamble, Henkel et Unilever qui profitent de cette décision. Dans ce sens, ils sont les seuls à connaître une augmentation de leurs marges.

Les Français sont les grands perdants

D’après l’annonce du directeur de Carrefour, au final, ce sont les Français qui perdent le plus. Ils vont devoir revoir leur budget et serrer encore plus la ceinture. Face aux appels des consommateurs, les sociétés P&G, Unilever et Henkel restent toujours dans le silence.

Face à la flambée des prix alimentaires, le gouvernement a agi en mars dernier. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a convaincu 75 entreprises alimentaires de baisser les prix de nombreux produits. Malheureusement, seulement environ 40 ont réellement suivi cette initiative.

Mardi, Bruno Le Maire a annoncé qu’il allait exercer une pression plus forte sur les magasins et les entreprises pour accélérer la baisse des prix. Il a également encouragé d’autres entreprises à rejoindre l’effort visant à lutter contre la hausse du coût de la vie. Le PDG de Carrefour espère que ses préoccupations seront prises en compte dans cette démarche.