Amendes : comment éviter de payer des amendes en cas d’infraction routière ?

La loi est aussi simple, en cas de non-respect du Code de la route, tout conducteur risque des amendes. Mais saviez-vous qu’il existe des astuces malines pour ne pas les payer ? Suivez nous dans les prochaines lignes pour les détails.

Amendes : les délits à éviter sur le volant

N’import ou où vous irez, la loi est claire. Toute infraction au Code de la route risque des amendes. Cela peut être un dépassement de la vitesse maximale autorisée ou encore un stationnement non payé… Ce n’est pas tout, parfois, le non-respect des règles peut vous faire perdre les points du permis de conduire.

Bien que vous soyez un jeune conducteur ou un habitué, les règles sont les mêmes. D’ailleurs, il est certain qu’avant de prendre le volant, tout le monde est au courant de ce qu’il risque en enfreignant le Code de la route. Parfois, il suffit d’un manque d’attention pour que le radar fasse son travail.

En effet, il peut y avoir des moments où on dépasse les 5 ou 6 km de plus de la vitesse autorisée. Dans ce cas, le flashage du radar vaut des amendes. Ou encore, stationner quelques minutes de plus entraîne un PV. Il y a également des automobilistes qui se font verbaliser pour avoir téléphoné alors que le feu est rouge. Ainsi, des conducteurs ont trouvé quelques astuces pour éviter de payer les amendes.

La première astuce pour éviter de payer les amendes est de scrupuleusement respecter les codes de la route. Cependant, si par mégarde, vous avez enfreint les règles, certaines communes offrent la possibilité de contester un PV. Pour ce faire, le conducteur n’a qu’à envoyer une demande d’indulgence. Par ailleurs, il est obligatoire de mentionner les circonstances de l’infraction.

Si vous avez des amendes de stationnements impayés, un petit mensonge pourrait vous sauver la mise. En effet, il faut annoncer aux agents verbalisateurs que vous avez égarés le bordereau. Cette fois, ayez en votre possession des tickets de stationnement d’autres usagers.

Par ailleurs, lors d’un stationnement professionnel, pour éviter les amendes, vous pouvez prétendre que vous avez un lourd colis. Dans ce sens, vous vous êtes garé sur l’emplacement afin de le décharger le colis. Par ailleurs, cette astuce ne marche qu’à condition, vous disposiez d’une facture ou des témoignages des riverains.

Pour ne pas avoir une contravention, vous pouvez également indiquer à un policier que vous êtes perdu.

Cependant, il faut rester malin pour que ces astuces ne soient pas découvertes par les policiers. Sinon, vous risquez encore une peine plus lourde.