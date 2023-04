Amandine Pellissard lessivée : son fils Octave mal en point ! 

Visiblement, les temps sont durs pour Amandine Pellissard qui affiche ces derniers temps une mine épuisée. En cause, l’état de santé de son fils Octave qui ne cesse de s’aggraver…

Vendredi dernier, Amandine Pellissard s’est saisie de son compte Instagram pour partager des nouvelles au sujet de son fils, Octave. Ce-dernier est en effet souffrant depuis plusieurs jours et son état semble loin de s’améliorer.

Amandine Pellissard au coeur des tourments

Alors qu’Amandine Pellissard attend actuellement son 9e bébé, l’ancienne candidate de TF1 tente de passer un maximum de temps avec sa famille. Mais depuis le 25 mars dernier, elle et son mari sont tourmentés à cause d’une pandémie qui frappe leur foyer. Sur les réseaux sociaux, la mère de famille a annoncé que son fils Octave n’était pas au top de sa forme : toux, montée de température, rhume…rien de bien rassurant !

Mais Octave n’est pas la seule victime de cette situation. Ses frères, Charles et Hector sont également loin d’aller bien. Le jour suivant, la principale intéressée a donné des nouvelles à ses abonnés : “Il se sent de mieux en mieux. La toux s’est calmée (…). Samedi dernier, il avait rencontré beaucoup de difficultés à dormir à cause de son nez bouché. Quant à la fièvre, la température est enfin redescendue…”.

La maladie d’Octave a repris du poil de la bête

Malheureusement pour Amandine, la situation s’est aggravée pour le petit Octave. “Ça fait trois jours que ça continue. Avec Charles et Hector, Octave a été diagnostiqué d’une grippe intestinale. Mis à part la diarrhée et les vomissement, ils développent des signes de la grippe et ça dure depuis 24h”, s’est-elle alarmée sur la Toile.

Celle qui s’est fait connaître grâce à “Familles nombreuses : la vie en XXL” poursuit : “On essaie de notre mieux pour le soigner mais on dirait que le virus nous frappe les uns après les autres…J’espère que la contamination finira par s’arrêter. C’est vraiment perturbant”. On souhaite évidemment un prompt rétablissement au petit Octave !