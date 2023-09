Allocation de rentrée scolaire, une revalorisation de 5,6 % cette année, les détails de cette hausse substantielle

L’Allocation de rentrée scolaire vise à soutenir les foyers français à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire. Cette année, ce coup de pouce a connu une revalorisation de 5,6 %. Cette décision a fait de nombreux heureux. Voici les détails.

L’Allocation de rentrée scolaire revalorisée

Chaque année, les parents doivent subvenir aux besoins des enfants qui vont encore à l’école. Mais ces derniers temps, la situation s’est compliquée avec l’inflation. Ainsi, les dépenses pour acquérir des fournitures et des dépenses liées à la rentrée pèsent trop lourd sur le budget de chaque famille. Vu ce contexte, le gouvernement a décidé d’agir. Ainsi, il a mis en place l’ARS afin de soutenir les familles face à l’augmentation des fournitures scolaires et les dépenses pour la rentrée.

D’ailleurs, cette année encore, le montant de cette aide a connu une augmentation. Cette fois, la hausse est de 5,6 %. Dans ce sens, pour les enfants de 6 à 10 ans, le montant de l’allocation de rentrée scolaire est de 398,09 euros. Par ailleurs, une famille avec des enfants de 11 à 14 ans touchera une aide de 420,05 euros. Enfin, les adolescents de 15 à 18 ans auront droit à 434,61 euros d’aide.

Le calendrier de versement de l’ARS

La date de versement de l’Allocation de rentrée scolaire revalorisée varie selon les régions. Ainsi, La Réunion et Mayotte ont droit à un premier versement à compter du 1ᵉʳ août. En effet, cela en raison de leur rentrée scolaire en avance au 17 et 23 août. Par la suite, les enfants de l’Outre-mer et de la métropole toucheront l’ARS à partir du 16 août.

Cependant, pour y avoir droit à cette aide pour la rentrée, il existe certaines conditions de ressources à respecter. Donc, un ménage avec un enfant ne doit pas dépasser de ressources annuelles fixées à 25 775 euros. Pour deux enfants, les revenus doivent être inférieurs à 31 723 euros. Puis, 43 619 euros pour quatre enfants. Cependant, pour chaque enfant supplémentaire, il faut ajouter 5 948 euros.

À noter que cette aide est cruciale pour chaque foyer bénéficiaire avec des revenus modestes. Elle sert à faire face aux dépenses de rentrée scolaire. De surcroît, l’ARS permet de stimuler l’économie locale.