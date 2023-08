Allocation de rentrée scolaire : les démarches à suivre pour percevoir cette aide

L’Allocation de rentrée scolaire intervient chaque année pour soutenir les foyers les plus modestes. Elle permet de financier l’achat de fournitures scolaires et les dépenses liées à la rentrée. Cependant, pour la percevoir, il est impératif de se conformer aux critères d’attribution instaurés par la CAF et la MSA.

Allocation de rentrée scolaire : les détails absolument à savoir

Une chose est sûre, la Caisse d’allocation familiale intervient dans tous les domaines. Pour soutenir les parents avec des enfants scolarisés, l’institution a prévu une aide appelée Allocation de rentrée scolaire (ARS). Pour mémoire, elle a vu le jour en 1974 à la suite de la loi de finances restrictive.

Cette aide est essentielle pour chaque foyer bénéficiaire. Il sert à couvrir les dépenses liées à la rentrée scolaire telles que les fournitures scolaires, les vêtements ou encore les frais de scolarité.

Cependant, son montant n’est pas le même. Il varie en fonction de l’âge de l’enfant. Soit de 99 % pour les enfants en primaire, 73 % pour ceux qui sont au collège et 55 % pour les lycéens et apprentis. Enfin, le taux de financement de l’ARS est de 35 % dans l’enseignement supérieur.

En effet, la prime pour un enfant de 6 à 10 ans, elle s’élève à 398,08 euros. Ensuite, elle est de 420,06 euros pour un enfant de 11 à 14 ans. Enfin, un enfant de 15 à 18 ans a droit à 434,60 euros.

Les démarches à suivre pour toucher l’ARS

Dans un premier cas, il n’y a pas de démarches à suivre pour toucher l’Allocation de rentrée scolaire. Le versement se fait automatiquement pour les enfants de 6 à 15 ans pour les parents qui sont déjà allocataires de la CAF. Ils doivent seulement remplir les critères d’éligibilité.

En revanche, les adolescents de 16 à 18 ans doivent faire une déclaration auprès de l’organisme. Ils doivent l’informer qu’ils suivent toujours leurs études ou sont en apprentissage pour la rentrée 2023.

Deuxième cas : Ceux qui ne sont pas encore affiliés à la CAF doivent faire une demande d’allocation de rentrée scolaire sur le site officiel de l’institution. Il suffit de télécharger le formulaire, le remplir et le renvoyer à la CAF.