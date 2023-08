Allocation de rentrée scolaire de la CAF, le montant de 434 euros est-il suffisant?

publicité

Le 16 août 2023, la Caisse d’Allocations familiales a effectué le versement de l’Allocation de rentrée scolaire à l’attention de nombreuses familles. Cependant, bien que cette aide soit cruciale, certains se demandent si sa valeur de 434 euros est réellement suffisante pour couvrir les dépenses grandissantes liées à la rentrée.

Récemment, le CAF a effectue le versement de l’allocation de rentré scolaire destinée à plus de 3 millions de foyers. Ce versement coïncide parfaitement avec la fin des vacances et la préparation de la rentrée scolaire. Pour de nombreuses personnes, l’organisation des prochains congés de 2024 est déjà planifiée. En effet, le calendrier scolaire définitif a déjà été partagé au grand public suivant l’année bissextile. Ainsi, le mois de février semblera plus long que d’habitude même si le nombre de jours de repos ne changera pas. Dans tous les cas, les coûts de rentrée demeurent un sujet préoccupant pour plusieurs foyers.

Malgré l’allocation de rentrée scolaire versée par CAF qui peut atteindre 434 euros pour atténuer ces dépenses, certains estiment que c’est loin d’être suffisant avec la hausse de prix actuelle. Même avec cette aide, ne parviendront sûrement pas à joindre les deux bouts. Ainsi, cette subvention ne serait pas satisfaisante pour couvrir les besoins post-fournitures. Avec tout ce qu’il y a à acheter, on serait très loin du compte.

Conditions pour bénéficier de l’Allocation

Un rapport récent a montré que la rentrée coûterait entre 900 à 1700 euros par progéniture aux parents. En tout, cela reste donc une dépense volumineuse pour chaque parent. Ainsi, toute aide du gouvernement ne serait pas de refus sauf que les familles doivent répondre aux critères de ressources de la CAF pour être éligibles à l’indemnité. Parmi les critères, il y a le plafond à ne pas dépasser. Par exemple, le plafond pour un foyer de 4 enfants est fixé à 43 619 euros. Il faut savoir que le montant de cette aide varie selon l’âge de l’enfant, allant de 398 euros pour les 6-10 ans à 434 euros pour les 15-18 ans. Ici, les moyens prises en compte sont celles de l’année N-2.

En somme, l’Allocation de Rentrée scolaire de la CAF offre un soutien financier important. Néanmoins, son adéquation demeure discutable face aux coûts croissants de la rentrée. Pour de nombreuses familles, trouver un équilibre monétaire reste un défi considérable.