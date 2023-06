Allocation de rentrée scolaire (ARS) 2023, montants, conditions et date de versement

publicité

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) 2023 est destinée aux parents d’enfants âgés de 6 à 18 ans. La CAF et la MSA assurent son versement prévu vers la mi-août. Les informations sur les conditions d’obtention seront détaillées dans cet article comme les montants et les plafonds de revenus.

Montants de l’allocation de rentrée scolaire 2023

Pour cette année, les montants de l’allocation de rentrée scolaire ont connu une revalorisation. À noter qu’ils varient en fonction de l’âge des enfants. Toutefois, ils se décomposent en trois paliers. Pour les enfants de 6 à 10 ans, l’ARS est de 398,09 euros. 420,05 euros pour ceux qui ont des enfants de 11 à 14 ans. Et enfin, il est de 434,61 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans.

Cependant, l’ARS est également soumise à de plafonds de revenus. Pour prétendre à cette aide en 2023, vos revenus de l’année N-2 sont pris en compte. C’est-à-dire ceux de 2021.

De surcroît il est nécessaire de répondre à des plafonds de ressources. Ces plafonds peuvent varier en fonction du nombre d’enfants présents dans le foyer. Pour un enfant, le plafond est de 25 775 euros. Pour deux enfants, il est de 31 723 euros. 37 671 euros pour trois enfants et 43 619 euros pour 4 enfants.

Pour ajuster les montants des prestations en fonction de l’inflation, le gouvernement a décidé d’augmenter les plafonds de ressources de l’ARS de 1,6 %.

Les démarches pour bénéficier de l’ARS

Si vous êtes souscrit au CAF ou MSA et avez des enfants de moins de 16 ans, vous recevrez automatiquement l’allocation de rentrée scolaire. Toutefois, il faut tout de même bien déclarer vos revenus à votre caisse d’allocations familiales.

Cependant, dans d’autres cas, certaines démarches sont nécessaires. Il suffit d’attester sur le site de la CAF ou de la MSA que l’enfant est toujours scolarisé à la rentrée 2023. Ce sont les enfants âgés de 16 à 18 ans qui sont concernés par cela. Cette déclaration devra être effectuée à partir de la mi-juillet 2023.

Cependant, si vous n’êtes pas déjà allocataire de la CAF ou MSA et que vous souhaitez bénéficier de l’ARS, vous devrez créer un compte. Visitez le site de l’organisme et trouvez la rubrique création d’un compte. Ensuite, vous n’avez qu’à suivre les instructions et remplir les informations nécessaires.

Une fois fait, veuillez vous connecter et rechercher le formulaire « Déclaration de situation des prestations familiales et logement ». Puis, remplissez toutes les informations demandées. Une fois que vous avez rempli le formulaire, vous devrez l’imprimer. Enfin, envoyez le formulaire dûment rempli et signé à la CAF.