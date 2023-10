Alerte rappel produit : faites attention à ces grandes marques de lait en vente chez de nombreuses enseignes

De grandes marques de lait vendues chez Leclerc, Sytème U ou Intermarché font l’objet d’un rappel produit. Selon le site Rappel conso, elles présentent des dangers pour la santé des consommateurs. Pour ne pas arriver à ces inconvénients, les autorités sanitaires l’ont décidé de les retirer du marché. Dans les prochaines lignes les produits visés.

Le scandale alimentaire prend racine

Cela fait quelques années que les rappels produits sont annoncés. L’objectif de cette initiative est de proteger la santé de la population contre les risques. D’ailleurs, depuis 2022, les aliments jugés comme impropres à la consommation se multiplient. D’ailleurs, les mises en garde ne concernent pas seulement les produits alimentaires. On peut citer par exemple ceux qui concernent les jouets pour bébé, les appareils électroménagers ou encore les médicaments.

Parmi les rappels de produits qui ont inquiété les consommateurs depuis ces derniers mois, il y a les bâtonnets de poissons Findus contaminés par des substances dangereuses pour l’homme. Il y avait également le rappel concernant les pizzas Fraich’up de Buitoni. Cette fois, ils sont pointés du doigt en raison de la contamination par la bactérie E.coli. Dans la liste, on retrouve également les chocolats Kinder, des minicakes pépites de chocolat de la marque Sondey.

Des rappels produits se multiplient chaque jour

Par ailleurs, avec le temps, les rappels de produits se multiplient. D’ailleurs, le site gouvernemental Rappel Conso lance des alertes toutes les semaines. Dans ce sens, les consommateurs doivent rester vigilants face à ces produits impropres à la consommation. Récemment, l’association UFC-Que Choisir a mis en garde contre un soda.

Cette fois, il est important de ne pas consommer le soda de la marque caprice grenadine conditionné dans une bouteille de 150 cl. La raison est que le breuvage contient une teneur en colorant E124 qui est beaucoup supérieure à la norme en vigueur. Dernièrement, un rappel produit concerne de grandes marques de lait.

Faites attention à ces grandes marques de lait

Le Rappel Conso a émis dernièrement une alerte concernant un lait contaminé. Les produits visés sont les CANDIA MALIN MAXI PACK Bouteille 1L, pack X8 et GRANDLAIT demi-écrémé Bouteille 1,5 L X4, 1L x6, 1L X8, pack x10. Le site gouvernemental pointe également du doigt GRANDLAIT PLEINE SAVEUR (Entier) Bouteille 1L, pack x6, SILHOUETTE écrémée Bouteille 1L, pack x6 et VIVA Bouteille 1Lx6 et X8.

Ils sont en vente chez Intermarché, Leclerc, Carrefour et Système U. Pour les reconnaître, ils portent le lot 3533630905751. La raison de ce rappel est liée à un défaut organoleptique (goût et/ou odeur). Dans ce sens, si vous avez acheté ce produit, il est judicieux de les ramener en magasin. Ainsi, vous bénéficierez d’un dédommagement sous forme de bon de réduction. À noter que cette campagne de rappel prend fin le mercredi 20 décembre 2023.