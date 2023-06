Alerte rappel de produit : plusieurs poulets contaminés à la Listeria, voici la liste des supermarchés concernés

publicité

Plusieurs poulets contaminés font l’objet d’un rappel produit. Selon les informations du site gouvernemental Rappel Conso, plusieurs supermarchés dans toute la France l’ont mis en vente. Voici les détails.

Nouvelle alerte : plusieurs poulets contaminés

Le site Rappel Conso vient d’ajouter à la liste des produits impropres à la consommation plusieurs poulets contaminés. Selon la précision, la raison serait une possible contamination à la Listeria. Inutile de rappeler que cette bactérie est à l’origine de la listériose. Il s’agit d’une bactérie dangereuse pour la santé et surtout pour les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Dans ce sens, si vous avez consommé ces poulets contaminés, soyez attentif à ces symptômes. Vous pouvez souffrir de fièvre, maux de tête, maux de ventre et des courbatures. Si tel est le cas, veuillez au plus vite consulter un professionnel de santé.

Cependant, si vous avez toujours ce produit défectueux dans votre réfrigérateur, évitez surtout de les consommer. Il est possible de le retourner en magasin avec le ticket de caisse pour bénéficier d’un remboursement.

Les produits concernés par ce rappel produit

Ce rappel produit pointe du doigt plusieurs poulets en vente dans plusieurs enseignes dans toute la France. Chez le magasin Leclerc, les produits concernés sont les « Bq poulet a pac pac s/f » de la marque Gaulois avec le lot 0093015768. Ensuite, il y a le Poulet Pac Rotissoire de 1 200 g A/SAC, lot 0093015879.

Chez Carrefour, les poulets contaminés sont le Poulet blanc entier sous Film de la marque Simpl. Le lot rappelé est le 0093015768. Il y également le Poulet Pac Rotisoire 1 200 g A/SAC, le lot concerné est le 0093015879. Ensuite, le poulet sous film Henri IV, lot concerné 0093015768. Enfin, le poulet sous film prêt à cuire, lot 0093015768.

Auchan a également vendu des poulets contaminés. Il s’agit du Poulet blanc pouce portant le lot 0093015768. Intermaché n’y échappe pas à ce rappel produit. Cette fois, cette enseigne a mis en vente du Poulet Pac Rotissoire 1 200 g A/SAC. Le lot concerné est le 0093015879. Puis, le « Bq poulet a pac pac s/f » fait l’objet d’un rappel de produit. Le lot visé est le 0093015768.

Chez Super U, le produit pointé du doigt est le Poulet Par Rotissoire 1 200 g A/SAC avec le lot 0093015879. Puis, les poulets contaminés dans le magasin Casino ont été retirés. Le rappel produit concerne le poulet « pac blanc tous les jours bq » portant le lot 0093015768. Enfin, les poulets rappelés dans les magasins Colruyt sont les poulets 1 200 g par nu de la marque Gaulois professionnel. Le lot pointé du doigt est le 0093016034.