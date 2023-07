Alerte ! L’eau du robinet polluée, de nombreuses villes françaises concernées

Les autorités sanitaires mettent en garde à propos de l’eau du robinet polluée. De nombreuses études démontrent qu’elle peut être dangereuse pour la santé. L’eau dans plusieurs villes françaises est impropre à la consommation.

L’eau du robinet pollué, l’alerte est lancée

De plus en plus d’études montrent des préoccupations concernant la qualité de l’eau du robinet. Les analystes ont affirmé la présence d’éléments dangereux pour la santé. Ces derniers ont indiqué la présence de nitrates qui serait plus élevée que la norme française de 50 mg/L. Ils ont également conclu que du plomb dépassant les normes fixées se trouve dans l’eau du robinet. À noter que la norme est de 10 µg par litre d’eau.

Par ailleurs, le cauchemar ne s’arrête pas là. Les analystes ont également détecté des traces de chlore, de calcaire et des niveaux élevés de pesticides.

Dans certaines villes, comme Budelière, Évaux-les-Bains et Chambon-sur-Voueize, l’eau est donc impropre à la consommation. La raison serait la présence de toxines. Dans ce sens, ces villes sont placées en restrictions d’eau. Ainsi, face à cette situation critique, la mairie de Budelière a fait une publication sur les réseaux sociaux que l’eau du robinet est polluée. La consommer est donc dangereuse pour la santé.

Plusieurs villes concernées

De son côté, la préfecture de la Creuse fait de même. « Dans le cadre d’une surveillance continue de la qualité des eaux de conso, une analyse de l’ARS sur le réseau de distribution du SIAEP de la Rozeille a révélé la présence d’une toxine ». Elle a également indiqué que d’autres analyses plus approfondies sont en cours. Par ailleurs en attendant, le préfet a pris des mesures de gestion et de traitement pour sécuriser la ressource.

Des résultats d’études inquiétants

La contamination de l’eau du robinet touche également la ville de Thuel. Les analystes ont découvert des taux élevés de métabolites, un pesticide issu de la culture de betteraves. La préfecture a donc demandé à la population de réduire sa consommation d’eau du robinet polluée à des fins alimentaires.

Selon une étude de l’Anses, 40 villes sont concernées par la présence de traces de solvants, d’explosifs et d’autres polluants dans l’eau du robinet.

Par ailleurs, des inquiétudes concernant la potabilité de l’eau du robinet en Nord-Isère ont été soulevées. Les indicateurs de niveau des nappes phréatiques, sources d’eau potable, sont très bas selon la DDT. Ce qui présente un risque significatif de pénurie d’eau potable dans la région.