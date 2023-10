Alerte ! des bonbons très dangereux pour la santé, ces friandises sont à bannir

Les bonbons sont de friands préférés des Français, mais attention, il y en a qui sont dangereux pour la santé. D’ailleurs, pour éviter des conséquences désastreuses, il faut absolument éviter de les offrir aux enfants. Même les grands devront rester vigilants.

Alerte ! des bonbons très dangereux pour la santé

Qui ne se craquerait pas devant un rayon de friandises et de bonbons ? Personne ne peut résister à ces douceurs réconfortantes et régressives. D’ailleurs, petits et grands ne refusent pas un tel plaisir. Cependant, avez-vous la certitude qu’il n’y a rien à craindre avec ces bonbons ?

Tout le monde sait que les bonbons sont sucrés, très sucrés même. Dans ce sens, la consommation de cet ingrédient cause des conséquences néfastes pour la santé. Surtout en cas de surconsommation. On peut citer par les problèmes de santé qui peuvent survenir les caries dentaires, le surpoids et l’obésité. Le diabète de type 2 et des maladies cardiaques sont des maladies provoqués par la consommation excessive de sucre.

Sans oublier que les bonbons contiennent également des colorants pétrochimiques. Ils sont à l’origine de l’hyperactivité chez les tous petits. Parmi les inconvénients, les bonbons affaiblissent également le système immunitaire. Une fois consommé en grande quantité, glandes surrénales vont créer plus de cortisol. Il s’agit de l’hormone responsable de l’affaiblissement de l’immunité.

La liste des friandises à éviter

Par ailleurs, beaucoup de bonbons sont très dangereux pour la santé. Pour éviter les problèmes, il serait plus judicieux de les bannir. On peut trouver dans la liste les Skittles. On les reconnaît avec les petites billes de couleurs arc-en-ciel. En effet, ils contiennent beaucoup trop de sucre et de graisses.

Il faut également éviter les fameux M&Ms. Les aromes artificiels, les OGM de soja et le sucre présent dans ces friandises sont peu recommandables. Parmi les sucreries à éviter, il y a les Whopers. Ce sont des boules de chocolat bourrées de palme hydrogénée, du sirop de maïs, de sucre et de graisse saturée.

En outre, les barres chocolatées sont également à éviter. Ceux qui apparentent avec les Kit Kat, Milky Way, Twix sont à bannir. La raison ? Ils sont composés de beaucoup d’additifs. Il contient également du Lécithine de soja, sirop de maïs et arômes artificiels et bien évidemment de sucre.