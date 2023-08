Alerte conso : du riz basmati infesté de pesticides et dangereux pour la santé

Une nouvelle alerte est lancée, cette fois, il s’agit d’une marque de riz basmati infesté de pesticides. Dans le cas où vous avez acheté ce produit par mégarde, rendez-le au magasin où vous l’avez acheté. Afin d’éviter d’éventuelles maladies, prenez les mesures nécessaires.

Du riz basmati infesté de pesticides

Dans le cas où vous avez acheté ce riz basmati infesté de pesticides, vous devez impérativement le rapporter. Il s’agit du riz de la marque ZAINAB. Après une série de test sur le produit en question, les analyses ont révélé une forte présence d’imidaclopride. Il s’agit d’un pesticide, assez dangereux pour la santé une fois que sa quantité dépasse la limite maximale autorisée. Le riz basmati étuvé est grandement apprécié pour la variété de plats qu’on peut concocter avec.

On reconnaît le riz basmati à son apparence longiforme et effilée. D’origine indienne et pakistanaise, il se cuisine dans divers plats avec des mets en sauce et variés. En général, on prépare le riz basmati lorsque l’on souhaite reproduire un plat indien ou tout simplement lorsque l’on cuisine pour plusieurs. Le riz basmati est sans conteste, une des variétés de riz des plus appréciées.

Détails du produit concerné

Le riz basmati infesté de pesticides est vendu dans des sacs de 4,54 kg. Le numéro de série du produit est le 3760204874599. De plus, le lot concerné spécialement par ce rappel produit est le RIC146-RIC146. La date limite de consommation est le 25 novembre 2024. Depuis le 30 mars 2023, ce riz s’est retrouvé sur les rayons de plusieurs supermarchés.

Sa commercialisation devait se finir le 26 juillet 2023. Quant aux distributeurs officiels, les enseignes BangRak et Costco en sont responsables. Donc, vérifiez chaque détail du lot de riz de basmati que vous avez acheté et rendez immédiatement les paquets concernés.

Les dangers encourus en cas de consommation

Ce riz basmati contient une forte concentration d’imidaclopride. Il s’agit d’un pesticide utilisé dans la culture du riz afin de lutter contre les parasites. Cependant, à fortes doses, il est dangereux pour la santé.

Vous pouvez rencontrer des problèmes gastro-intestinaux, des maux de tête, ou encore des réactions allergiques. Le système nerveux peut aussi être potentiellement exposé à différents risques, dans les cas les plus extrêmes.