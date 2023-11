Alerte ! Cette boisson phare de Starbucks est très dangereuse pour la santé

Les fans des boissons chez Starbucks doivent faire attention avec cette boisson phare de l’enseigne. Elle se retrouve au centre de la polémique pour de mauvaises raisons. Attention ! elle est très dangereuse.

Cette boisson phare de Starbucks est très dangereuse

Cet article devrait intéresser les fans de l’enseigne Starbucks. Cependant, vu fait que les boissons caféines attirent de plus en plus de monde, les spécialistes sont à la recherche constante de l’évolution. On retrouve plusieurs nouvelles saveurs et de combinaisons créatives.

Cependant, ces nouvelles versions de café n’arrivent pas à satisfaire tout le monde. En effet, un produit a d’ailleurs créé un badbuzz sur les réseaux sociaux récemment. Malgré leur popularité, les experts en café et les baritas ne partagent pas le même avis. Selon ces derniers, la boisson en vente chez Starbucks est un dupe. Le produit en question est le caramel macchiato.

En effet, les experts du café affirment que son appellation ne correspond pas à sa composition. En effet, leur produit macchiato n’a rien avoir avec la tradition italienne du café. Pour information, ce terme signifie que le café devrait marquer le sommet d’un espresso avec une touche de lait et de mousse. Par ailleurs, Starbucks n’aurait pas respecté cette tradition.

La caramel macchiato au centre du débat

Face à cette polémique autour de cette boisson phare de Starbucks, Romina Chavez, la responsable du café Killebrew à Nashville, Tennessee, a partagé son avis.

Elle a confié que cette boisson mystérieuse ressemble à un latte renversé avec du sirop de vanille en dessous et il y a une fine couche de caramel sur le dessus. Bien que le latte renversé et le macchiato soient différents, la différence est très petite.

En conséquence, de nombreux baristas dans d’autres cafés trouvent difficile de prendre des commandes de « macchiatos au caramel ». Dans ce sens, ils conseillent de prendre à la place le café latte. Cette boisson est composée d’un expresso, de lait et est couronnée d’une généreuse couche de mousse. D’ailleurs, les clients et les baristas l’apprécient parce qu’elle offre un sentiment de confort.

Jessica Rapuano, une barista au Willoughby’s Coffee dans le Connecticut, partage également son avis sur la question. Cette dernière a affirmé que c’est une boisson simple et rapide à préparer.

Le café latte est une boisson très populaire. Dans ce sens, elle figure dans le menu de la plupart des cafés du monde entier. Si vous êtes à la recherche d’une expérience délicieuse et authentique, il est conseillé de choisir un café latte.