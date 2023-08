Alerte canicule : le thermomètre affiche jusqu’à 42 °C, 81 départements placés sous vigilance rouge, avec de l’orage

publicité

La situation est critique en France. Météo France a lancé une alerte canicule sur 81 départements. Cette canicule exceptionnelle atteint les 42 °C dans les prochains jours.

Alerte canicule : le thermomètre affiche jusqu’à 42 °C



Vigilance est de mise, car la canicule est toujours présente en France. À en croire les prévisions météorologiques, elle devrait encore s’installer pendant quelques jours. Cependant, elle arrive avec des records de chaleur. Par conséquent, 81 départements ont été placés en vigilance rouge ou orange.

Selon les informations de Météo France, il s’agit d’un record jamais enregistré depuis la création de ce système d’alerte. D’ailleurs, les vagues de chaleur ont frappé dans ces 17 départements en vigilance rouge. En effet, il y a l’Ain, le Rhône, la Haute-Loire, la Loire, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, Vaucluse, le Gard, la Lozère, l’Aveyron, la Haute-Garonne. Le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, le Lot-et-Garonne et le Gers sont également concernés.

Cependant, la France va également connaître des épisodes orageux à partir du jeudi 24 août 2023.



La vigilance rouge maintenue

Pour mémoire, le mercredi 23 août, le mercure a atteint le record de 44 °C dans le sud de la France. Les fortes hausses de températures ont principalement touché Toulouse avec 42 °C, Carcassonne avec 43 °C.

Les météorologues ont enregistré des pics de température dépassant les 30 °C en altitude. Cette situation exceptionnelle, notamment dans le Gard et à Menton, une température minimale de 30 °C a été enregistrée. Ce nouveau record historique suscite une grande préoccupation de l’État et du corps médical. Heureusement, une perturbation orageuse venue du nord devrait aider à atténuer la vague de chaleur intense. Les régions du nord-ouest du pays connaîtront des conditions plus clémentes.



La France n’est pas encore sortie d’affaire

Heureusement, une amélioration climatique est prévue dans le sud-est. En effet, elle apaise ainsi les inquiétudes météorologiques. Cependant, cela ne signifie pas que tout le monde considère cela comme une bonne nouvelle. Des orages en Normandie ont déjà donné lieu à des scènes spectaculaires. De surcroît, 5 départements sont actuellement en vigilance orange pour des prévisions d’orages.