Alerte canicule : le gouvernement a mis en place un numéro vert « Canicule info service »

Le thermomètre annonce une forte hausse dans plusieurs régions de la France. La canicule frappe le territoire et devrait s’installer jusqu’à la semaine prochaine. Face à cette menace, le gouvernement français a activé un numéro vert pour renforcer les dispositifs d’information et de prévention.

Alerte canicule : le numéro vert en place

Selon la révélation du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau et la ministre des Solidarités, Aurore Bergé, la canicule touche actuellement la France. Les fortes chaleurs pourraient s’installer encore plusieurs jours sur la totalité du territoire.

Dans ce sens, le gouvernement a lancé le numéro vert Canicule info service. Le numéro 0800 06 66 66 est joignable tous les jours de 9 heures à 19 heures. À noter d’ailleurs qu’il est gratuit.

Un dispositif d’information et de prévention.

L’alerte canicule est lancée. Le gouvernement appelle à la vigilance de la population. C’est dans ce but qu’il a mis en place ce numéro dédié. Pour mémoire, il est activé à chaque épisode de fortes chaleurs qui touche la France.

Il permet d’obtenir des aides et des conseils pour se protéger et protéger son entourage. Ce numéro conseille également les plus fragiles à adopter de bons réflexes en période de canicule.

La veille, la Première ministre, Élisabeth Borne, a participé à une réunion avec une cellule interministérielle. Les participants étaient le ministre de l’Intérieur Place Beauvau qui est le président et du directeur de cabinet de la Première ministre, Jean-Denis Combrexelle. Des responsables des différents ministères comme l’Intérieur, Santé, Solidarités, Agriculture et Transports ont également participé. Enfin, il y avait les préfets et les services des départements concernés.

Le thermomètre affiche le rouge

Dans les prochains jours, la canicule va devenir plus intense sur l’hexagone. Selon la révélation de la Météo, la France va connaître un épisode de chaleur le plus intense de l’été et également le plus tardif.

D’ailleurs, le département du Rhône est placé sous alerte orange « canicule durable ». De surcroît, quinze départements sont en risque important. Ensuite, 19 départements sont en vigilance orange canicule.