Alerte canicule, évitez de laisser votre chien dans la voiture pour éviter une amende assez sévère

publicité

L’alerte canicule est lancée, toutes sortes de mesure sont à prendre pour éviter d’éventuels dangers. La saison estivale débarque avec ses bons et mauvais côtés, parlons du plus dangereux. Les animaux aussi sont concernés par cette situation, surtout les animaux de compagnie.

Alerte canicule, une situation qui peut s’avérer dangereuse

publicité

Tout le monde est heureux de retrouver le soleil, la plage et la mer après des mois passés à vivre une routine. Changer d’atmosphère, ainsi que d’ambiance est plus que nécessaire, surtout pour les salariés qui se sont retrouvés enfermés à leur bureau pendant des mois. Cap sur les plages les plus célèbres, pour profiter du beau temps et un bon bronzage.

Mais il faut savoir que l’été s’accompagne, depuis plusieurs années d’une canicule parfois trop intense et au-delà du supportable. Il faut savoir que les animaux ne savent pas forcément se protéger de la canicule. Ils ne savent que se mettre à l’abri sans connaître tous les risques qu’ils courent. Voilà pourquoi, la sécurité de ses animaux est de la responsabilité de leur maître.

Un drame, faîtes attention à ce qui se passe dans la voiture

La canicule de 2022 a été très intense. Elle avait aussi tristement marqué les Pyrénées-Atlantiques avec ce terrible drame. On avait retrouvé le corps sans vie d’un bébé de 14 mois dans une voiture à Bordes. La voiture était mal aérée et l’enfant est décédé à la suite d’une asphyxie.

publicité

Un terrible drame qui a fait le tour de la toile. Il faut redoubler de prudence en ces temps de canicule. Songez également à vos chiens et évitez de les laisser dans une voiture fermée. On peut qualifier cet acte d’irresponsable mais aussi de maltraitance des animaux. Des lourdes peines peuvent s’abattre sur la personne responsable.

Pourquoi de telles mesures

Il faut savoir que sans climatiseur, la température à l’intérieur d’une voiture peut être doublement supérieure à celle de l’extérieure. Le risque d’hyperthermie est énorme et les dangers qui en découlent ne sont pas à prendre à la légère. Quand on laisse son chien à l’intérieur de la voiture, on peut risquer jusqu’à 750 euros d’amende due à la maltraitance des animaux.

publicité