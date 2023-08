Aide exceptionnelle de 3000 euros pour les jeunes de moins de 35 ans en difficulté

publicité

Face aux difficultés financières des jeunes de 18 à 35 ans, le gouvernement compte leur octroyer une aide exceptionnelle de 3000 euros pour les soutenir. En effet, la conjoncture économique complexe en France aggrave la situation et crée une impression de perte de pouvoir d’achat. Avec les conflits mondiaux, cela exerce une pression accrue chez tous les citoyens.

Difficulté financière des jeunes de 18 à 35 ans

Actuellement, l’inflation en France cause beaucoup de dégâts, surtout chez les jeunes étudiants qui sont loin d’être épargnés. Pour tout le monde, il est devenu difficile de prédire l’argent qui sort de la poche. Ainsi, avec la baisse de leur pouvoir d’achat, les Français sont sous pression et se sentent vraiment impuissants face à l’augmentation des prix. De plus, certains enseignent et marques n’hésitent pas à augmenter leur prix, au grand désarroi des citoyens.

Pour les étudiants en particulier, la vie quotidienne est tout sauf aisée. En plus des études, ils doivent travailler pour pouvoir joindre les deux bouts. Or, ce rythme entre examen et emploi peut être difficile à tenir. Par ailleurs, la Fédération des Associations Générales Étudiantes (FAGE) indique que juste la rentrée 2023 coûte environ 3024 euros. Heureusement, il existe une aide méconnue qui peut faire la différence. Le CROUS propose effectivement un dispositif d’assistance ponctuelle qui est adaptable aux besoins de ces jeunes apprenants.

Une aide exceptionnelle de 3000 euros pour les jeunes en difficulté

Les jeunes apprenants, confrontés à des imprévus financiers majeurs, peuvent recevoir une aide de 3071 euros via une candidature anonyme. Pour être éligible, il faut avoir entre 18 et 35 ans et disposer d’un statut d’étudiant dans l’enseignement supérieur. Toutefois, le cumul de multiples soutiens ponctuels est plafonné à 6 142 euros par année universitaire. Cette limite correspond à peu près au coût de la rentrée 2023.

Dans certains cas, les étudiants doivent vivre dans des maisons insalubres avec des dégâts des eaux et des imprévus familiaux qui les plongent dans la précarité. Ainsi, cette subvention peut leur offrir un soulagement significatif. En effet, cette aide spécifique ponctuelle pour étudiant en difficulté est là pour pallier à cette situation. Elle peut même être combinée avec d’autres formes d’assistance, comme les bourses et les contributions liées à la mobilité ou à la solidarité face à la Covid-19.