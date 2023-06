Aide exceptionnelle de 1 500 euros : les conditions pour bénéficier de cette aide de la CAF

La CAF est toujours présente pour ses allocataires chaque mois avec ses nombreuses aides. Parmi elles, on retrouve cette aide exceptionnelle de 1 500 euros. Voici toutes les informations utiles concernant ce coup de pouce.

Caisse d’Allocations familiales : en soutien à ses allocataires

Depuis plusieurs années, la CAF reste présente pour venir en aide à toutes les familles et les personnes plus démunies. Pour ce faire, elle dispose d’une panoplie d’aide versée chaque mois. D’ailleurs, elles sont toutes les bienvenues en ce temps de crise en raison de l’inflation et de la baisse de pouvoir d’achat.

À titre d’exemple, on peut citer le revenu de solidarité active (RSA) pour les personnes au chômage en guise de complément de revenus. Il existe également la fameuse prime d’activité pour les salariés à faibles revenus, au chômage partiel ou technique. La liste est encore longue. Parmi les aides de la CAF, on retrouve également l’Aide Personnalisée au logement (APL) et l’allocation de logement social (ALS).

L’État dispose également un dispositif pour financer les vacances des familles françaises. Dernièrement, les allocataires peuvent également toucher une aide exceptionnelle de 1 500 euros.

Aide exceptionnelle de 1 500 euros, les bénéficiaires

Cette nouvelle aide de la CAF est destinée pour les familles et les personnes les plus démunies. En effet, ce coup de pouce financier permet une insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires. Concrètement, il serait un moyen pour la réalisation de leur projet, a court ou moyen terme que ce soit personnel ou familial.

Le calcul de cette aide exceptionnelle dépend du quotient familial plafonné à 1 000 euros au moment de la demande. Elle est versée sous forme de subvention ou de prêt.

Les démarches à suivre pour prétendre à cette aide

Pour espérer percevoir cette aide exceptionnelle de 1 500 euros, il faut adresser une demande auprès de la CAF. D’ailleurs, les dossiers reçus seront minutieusement examinés. La commission d’action sociale et familiale est la seule apte à donner le verdict sur l’éligibilité ou non du demandeur.

La CAF demande également un justificatif du projet comme un devis ou une facture. Ensuite, l’aide est versée soit aux créanciers, soit à l’allocataire. Par la suite, l’aide exceptionnelle de 1 500 euros peut être remboursée par mois en fonction des capacités budgétaires du foyer. Par ailleurs, le remboursement sera de 30 euros minimum et ne doit pas dépasser 36 mois.