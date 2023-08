Aide de 308 euros de la CAF, détails sur le calendrier mensuel

Chaque mois, la Caisse d’Allocations Familiales ou la CAF délivre diverses allocations, dont l’une d’elles est une aide de 308 euros. Pour les bénéficiaires, ces coups de pouce du gouvernement sont essentiels pour réussir à joindre les deux bouts.

Aide de 308 euros de la CAF, critères d’éligibilité la recevoir

Les soutiens accordés par la CAF font aujourd’hui face à des défis complexes allant du non-recours. En effet, ces derniers engendrent des pertes financières considérables. De même, les aides sont actuellement sujets à des abus. Certains profitent effectivement de ces soutiens malgré un salaire confortable alors que d’autres en ont plus besoin. Heureusement, ces cas sont rares. Parmi les aides offertes par la CAF, on peut compter l’aide personnalisée au logement ou APL qui offre aux bénéficiaires une opportunité de réduire leur loyer. D’un montant valant jusqu’à 308 euros, il s’agit d’un vrai coup de pouce pour certains.

En outre, on peut également compter le revenu de solidarité active ou RSA et la redevance d’opération. Ces aides visent particulièrement les foyers à situation précaire avec plus de 3 enfants. Pour ce qui est de la prime d’activité, elle concerne les travailleurs salariés ou indépendants avec des rendements limités. Il faut savoir que toutes ces aides peuvent être combinées avec l’APL. Toutefois, celle-ci nécessite la présentation des justificatifs à la CAF, en respectant les délais de déclaration de ressources trimestrielles.

Calendrier de versement de l’APL CAF jusqu’à 2024

Les paiements, y compris l’APL, se réalisent généralement le 5 du mois, avec des variations en fonction de jours ouvrés. Toutefois, cette date peut également varier selon les banques. Ainsi, l’accréditation du compte peut prendre jusqu’à trois jours. En tout cas, selon le calendrier actuel, le prochain recouvrement est prévu pour le 5 septembre 2023. Cependant, il est conseillé de toujours regarder le site internet de la CAF pour ne pas rater les mises à jour envoyées.

Pour ce qui est des prestations de septembre, le dépôt à venir est fixé au jeudi 5 octobre 2023. Puis, les allocations d’octobre seront épanchées le 6 novembre 2023 qui tombe un lundi. Ensuite, pour novembre 2023, la contribution sera versée le 5 décembre 2023. Enfin, pour terminer, les aides de décembre seront disponibles le 5 janvier 2024.