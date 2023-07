Actuellement, la CAF propose une prime exceptionnelle allant jusqu’à 1070 euros ou une aide au déménagement pour les familles dans le besoin. Toutefois, il y a des conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier.

Aide au déménagement, une prime de 1070 euros offerte par la CAF

Un déménagement peut parfois être coûteux, entre la caution, les déménageurs et les cartons. De ce fait, la CAF offre actuellement une prime de 1070 euros pour aider les personnes dans le besoin. Cette aide est surtout destinée aux allocataires de la CAF et aux personnes en difficulté. Cependant, elle est également proposée aux familles qui déménagent à cause de l’arrivée d’un troisième enfant ou plus.

Pour bénéficier de cette allocation, le déménagement doit avoir lieu entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et le dernier jour du mois précédant les deux ans du dernier enfant né. En outre, il est nécessaire de bénéficier de l’aide personnalisée au logement ou de l’allocation de logement familiale. Cette dernière condition se fait en fonction de la situation familiale et du lieu de résidence. Il est important de noter que cette aide n’est pas cumulable avec d’autres aides.

Autres aides proposées par la CAF

En plus de l’aide au déménagement, la CAF propose une variété d’aides sociales pour répondre aux besoins de chacun. Il y a entre autres le Revenu de solidarité active est destiné aux personnes à faibles ressources. Par ailleurs, on peut compter les Aides au logement qui permettent d’aider les foyers à payer leur loyer ou rembourser un prêt immobilier. En outre, la CAF offre des aides ponctuelles pour des situations spécifiques, telles que les vacances scolaires. Les familles éligibles peuvent d’ailleurs en bénéficier pour leur séjour en famille.

Pour bénéficier de ces aides, il est essentiel de faire valoir ses droits en effectuant les démarches nécessaires auprès de la CAF. Il est également important de rester informé des changements de conditions. Pour cela, il est recommandé de suivre l’actualité et de réaliser des simulations sur le site de la CAF. Dans tous les cas, les aides sociales peuvent être d’une grande aide, surtout face à l’inflation et à la hausse des prix actuelles.