Affaire conclue : une experte virée, les coulisses de l’émission emblématique de France 2 enfin dévoilées

L’émission Affaire Conclue de France 2 continue d’attirer le public grâce à l’habilité de Julia Vignali à fasciner ses spectateurs. Pourtant, une rumeur circule que dans les coulisses semblent tendues vu que la production aurait encore viré une experte du programme de ventes aux enchères.

Que se passe-t-il vraiment derrière les caméras d’Affaire conclue ?

Après le départ de Sophie Davant, l’émission Affaire Conclue se porte très bien. En effet, cette dernière a en effet participé à la création du programme. Et c’est grâce à ses talents que France 2 a réussis son pari.

Cependant, elle a laissé l’émission entre de bonnes mains. C’est Julia Vignali qui a repris le flambeau. Ce changement n’a rien changé. Le programme de vente d’objets anciens continue encore de cartonner grâce aux épisodes qui sont quelquefois drôles. Et même plus plaisant qu’avant car le nombre d’audiences a augmenté et les retours du public s’avèrent être satisfaisante.

Cependant, ce n’est pas le même cas en coulisse. Plus concrètement, la situation semble mouvementée à en croire la révélation de Clément Garin sur Instagram. Il ajoute ensuite que l’atmosphère dans Affaire Conclue est surprenante. En effet, Caroline Margeridon était au centre de l’attention lorsqu’elle a insulté un de ces collègues. Malgré cela ? Elle reste alors que ce dernier a porté plainte contre elle. Il poursuit ensuite en disant que la production ne prend pas ses parts de responsabilités et préfère se séparer de ses meilleurs éléments.

Une experte emblématique virée

La production d’Affaire conclue a mis à terme à sa collaboration avec l’antiquaire Clément Anger. Quelques semaines plus tard, c’est au tour du célèbre commissaire-priseuse du programme depuis 2017, Patricia Casini-Vitalis.

En effet, pour promouvoir son nouveau concept, l’équipe d’Affaire Conclue a dû renouveler ses effectifs et se détacher des anciens. Une décision difficile à encaisser pour Patricia Casini-Vitalis à en croire sa confidence lors de son entretien avec Clément Garin. Pourtant, elle le prend avec résignation. « C’est toujours bien d’avoir des petites piqûres de rappel dans la vie : à tout âge et dans tous les cas de figure, personne ne fait l’unanimité et personne n’est indispensable », a-t-elle confié avec tristesse.

Certes, c’est sa collaboration avec France 2 qui a pris fin. Mais elle continuera d’occuper sa fonction en tant que commissaire-priseuse à l’hôtel Drouot.