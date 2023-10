Aéroport : les dessous du traitement des bagages après leur enregistrement, un résultat décevant

À l’aéroport, beaucoup de monde se bouscule avec leurs bagages. L’heure pour s’envoler arrive à grands pas et tout le monde essaie de s’enregistrer et d’enregistrer leur valise. Justement, est-ce que les bagages ont-ils fait beau voyage ? Quels traitements ont-ils droits après l’enregistrement à l’aéroport ? Un youtubeur a voulu savoir la suite et a installé une caméra à l’intérieur de ses bagages.

Aéroport : ce youtubeur place une caméra sur sa valise

Arrivée à l’aéroport, vous devrez vous séparer de votre bagage. Les employés de l’aéroport et des compagnies aériennes les prennent en charge. Les voyageurs ne les verront plus qu’à leur arrivée.

Pour savoir un peu plus sur le parcours des valises, un influenceur sur YouTube du nom de Kaz Sawyer a décidé de placer une caméra sur la sienne. À noter que le jeune homme compte plus de 5,53 millions d’abonnés sur ce réseau. Pour ce faire, il a filmé le trajet des bagages depuis le comptoir d’enregistrement jusqu’à l’arrivée.

Il a pris un avion de Denver. Malheureusement, il n’a pas eu les résultats qu’il attendait. En effet, les agents de sécurité ont découvert la caméra et l’ont éteinte immédiatement.

Cependant, le matériel n’a pas été confisqué. Ainsi, il a pu récupérer sa caméra et l’a partagé sur YouTube la courte séquence qu’elle a filmée au cours de son trajet.

Quand les agents de sécurité de l’aéroport ont découvert la caméra

Pour filmer le traitement des bagages à l’aéroport, Kaz Sawyer a placé une caméra sur sa valise. Par ailleurs, il a été déçu du résultat. En effet, une agente de sécurité de l’aéroport l’a découvert et a alerté son collègue. Sur la courte vidéo qu’il a pu enregistrer, on peut voir la déception se dessiner sur le visage de l’agent.

Mais l’enregistrement s’est arrêté là. Les deux agents de sécurité ont éteint la caméra. Ensuite, après quelques heures de vol, le youtubeur a récupéré sa valise sans contrainte.

La courte vidéo a fait réagir plusieurs internautes. Certains ont souligné qu’ils ont éteint la caméra pour des raisons de sécurité puisque les aéroports sont souvent la cible des attentats. D’autres ont critiqué le choix de couleur de la caméra. En effet, elle est blanche alors que la valise est noire. Ce qui a permis aux agents de sécurité de la découvrir facilement.