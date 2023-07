Actualisation du taux du Livret A, mauvaises nouvelles pour certains épargnants

publicité

Une actualisation du taux du Livret A est en cours et les nouvelles ne sont pas toutes bonnes. À partir du 1er août, de nouveaux chiffres vont impacter la rémunération de ce livret, suscitant des préoccupations chez les épargnants.

Le Livret A et son importance

publicité

Le Livret A est un produit d’épargne très populaire en France. Les fonds déposés sur ce compte permettent aux épargnants de bénéficier d’un taux d’intérêt fixé par l’État. Il est important de noter que le montant maximum autorisé pour un Livret A est réglementé. Ce montant peut être révisé périodiquement. En outre, il faut savoir que le taux d’intérêt du Livret A est déterminé par l’État. Celui-ci fait l’obet d’une révision deux fois par an, le 1er février et le 1er août.

Pour ce qui est des intérêts, ils se calculent par quinzaine et capitalisés le 31 décembre de chaque année. Sur le plan fiscal, il convient de noter que les intérêts générés par le Livret A sont exonérés d’impôts et de prélèvements sociaux. Ainsi, il est tout à fait compréhensible qu’il représente un choix attrayant pour de nombreux épargnants. De plus, le Livret A est accessible à tous en France, sans condition de revenu ou d’âge. Par ailleurs, la plupart des banques le proposent.

Actualisation du taux du Livret A, les différents scénarios

Le taux du Livret A va subir une actualisation à partir du 1er août, suscitant différentes attentes chez les épargnants. D’ailleurs, au cours de l’année écoulée, la rémunération du Livret A a été multipliée par six, passant de 0,5 % à 3 %. De ce fait, les 55 millions de particuliers détenant un Livret A attendent avec impatience le nouveau taux de ce produit.

publicité

Comme mentionné plus tôt, deux fois par an, le taux du Livret A fait l’objet d’une révision à la hausse ou à la baisse. Selon les estimations, le taux théorique du Livret A au 1er août est de 4,10 %. Ce pourcentage représente une hausse de 1,1 point comparée au taux actuel qui est de 3 % depuis février. Cependant, François Villeroy de Galhau, a évoqué la possibilité d’empêcher cette augmentation, invoquant des « circonstances exceptionnelles ».