Récemment, l’UFC-Que Choisir a révélé les adresses à éviter pour l’achat de pain en France. Grâce à leur étude sur les boulangeries françaises, vous pourrez à partir d’aujourd’hui découvrir où dénicher le meilleur de tous. En effet, le pain, emblème culturel français, suscite un engouement sans pareil depuis la nuit des temps et il est essentiel de le choisir avec soin.

Achat de pain en France, la meilleure et la pire boulangerie

La France vénère le pain qui est un élément essentiel de la culture. On en consomme en moyenne 58 kg par an, témoignant d’un amour inébranlable. Avec plus de 32 000 boulangeries éparpillées sur le territoire, l’offre est riche et variée, accessible aussi bien en ville que dans les villages reculés. Certaines grandes chaînes, telles que Paul, la Mie Câline, Banette, ou la Brioche Dorée, séduisent de nombreux clients. Ainsi, l’UFC-Que Choisir s’est concentrée sur ces enseignes afin de distinguer les bons élèves des cancers.

Après ses études, cette entreprise estime que le nutri-score A est attribué à la baguette blanche de Marie Blachère, riche en fibres et peu salée. Il s’agit d’un choix sain et équilibré pour les consommateurs. Par contre, chez Louise, la situation est plus préoccupante. Avec seulement 7,9 sur 20 pour la baguette et 8,5 sur 20 pour le pain de campagne, la qualité laisserait à désirer.

Le pain fait maison et les meilleures adresses

Actuellement, les ingrédients de moindre qualité et la teneur élevée en sel sont pointés du doigt dans les boulangeries françaises. De ce fait, nombreux sont ceux qui, surtout durant le confinement, ont décidé de prendre leur destin en main. Optant pour la confection maison, ils ont renoncé aux compromis. Evidemment, il s’agit d’une solution assurément satisfaisante pour les amateurs de bonne pâte. En effet, faire son pain à la maison est devenue une option populaire et est même très recommandée.

Cependant, pour ceux qui n’ont pas du temps et qui préfèrent en acheter, les adresses de choix sont nombreuses. Pour un pain exquis et de qualité, dirigez-vous vers les boulangeries ayant reçu des éloges de l’UFC-Que Choisir. Ainsi, vous serez certain de vous régaler avec la meilleure baguette en ville. La satisfaction est au rendez-vous pour ceux qui choisissent consciemment leur adresse.