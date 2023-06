Accélération du versement du chèque alimentaire, promesse de Bruno Le Maire

publicité

Selon les promesses de Bruno Le Maire, le versement du chèque alimentaire arrive très bientôt. D’ailleurs, cette aide pour lutter contre les impacts de l’inflation n’a jamais autant été attendue par les Français.

Accélération du versement du chèque alimentaire

Cela ne fait aucun doute que le chèque alimentaire détient la première place des aides les plus attendues en France. Même si le président Emmanuel Macron l’a promis en 2020, les Français n’ont jamais pu mettre la main dessus vu qu’il a été rejeté. Cependant, la Convention citoyenne sur le climat a proposé de nouveau le chèque alimentaire dans le cadre de la loi Climat et Résilience mais cela ne s’est malheureusement jamais fait. C’est pourquoi le ministre Bruno Le Maire a décidé de relancer le sujet. Il a même fait une promesse aux ménages les plus modestes. Ainsi, selon ses propos, le chèque alimentaire débarquera très bientôt sur leur compte.

Apparemment, cette décision serait due à l’inflation actuelle. En effet, la hausse des prix ne cesse de causer de grands dommages dans le portefeuille des ménages. D’ailleurs, actuellement, de nombreuses personnes ont du mal à joindre les deux bouts. D’après une étude effectuée par l’Insee, en un an, le domaine alimentaire a connu une hausse de prix de plus de 15%. En tout cas, Bruno Le Maire compte bien tenir sa promesse et est prêt à regarder toutes les options possibles.

Conditions à remplir pour toucher la prime

Pour pouvoir sortir le chèque alimentaire dans les plus brefs délais, le ministre de l’Économie et des Finances travaille avec plusieurs personnes. Parmi eux, il y a Olivia Grégoire, Marc Fesneau, le ministre de l’Agriculture et Jean-Christophe Combe, le ministre chargé des Solidarités.

Apparemment, cette aide sera offerte aux plus démunis et aux plus modestes. En ce sens, elle serait surtout destinée à ceux qui touchent les minimas sociaux. Pour ce qui est de sa date de versement, Bruno Le Maire n’a pas souhaité donner un date précise. Cependant, le chèque alimentaire pourrait bien arriver dès le prochain mois de juillet. Les Français doivent donc s’armer d’un peu plus de patience car la promesse est en cours de réalisation.