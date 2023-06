Il y a quelques jours, Elisabeth Borne a annoncé l’abaissement de l’âge minimum pour passer l’examen de permis de conduire. Si Auparavant, le permis de conduire ne pouvait être délivré avant qu’à partir de 18 ans, ce sera bientôt possible dès 17 ans.

Abaissement de l’âge minimum pour passer l’examen de permis de conduire

La situation va bientôt changer pour les jeunes conducteurs voulant passer leur permis. En effet, l’âge légal pour conduire sera abaissé par le gouvernement. D’ailleurs, de nombreux pays européens ont déjà favorisé ce changement. C’est notamment le cas de l’Islande, l’Irlande, le Royaume Uni et le Slovaquie. Désormais, c’est le tour de France d’officialiser ce changement.

Selon l’annonce de la Première Ministre Elisabeth Borne le 20 juin dernier, à partir du moins de janvier 2024, les jeunes pourront passer le permis de conduire à partir de 17 ans, ce qui est une très bonne nouvelle pour certains. Toutefois, même si l’âge minimum a été abaissé, le niveau d’examen n’a pas abaissé pour autant. En effet, toujours selon la Première Ministre, les responsables seront toujours aussi attentifs au niveau d’exigence de l’examen. Ainsi, il restera le même et ne subira aucune modification.

Objectifs de ce changement

De nos jours, les accidents de la route deviennent de plus en plus fatals et de plus en plus fréquents. Ainsi, cette mesure a justement été prise pour les conducteurs novices. En fait, elle vise à insérer et surtout à inciter les jeunes conducteurs à faire attention en conduisant afin d’atténuer le nombre d’accidents. En plus, l’accès à la mobilité sera plus facile, notamment pour les habitants des zones rurales.

Toutefois, certaines règles s’imposent une fois le permis obtenu. Les jeunes conducteurs doivent respecter ces conditions jusqu’à leurs 18 ans. Parmi ces règles, on peut citer la restriction d’excès de vitesse et le non-transport de passager. Ils ne sont également pas autorisés à conduire la nuit à partir de 22 heures. En tout cas, on espère de ce changement une meilleure circulation et de diminution de risque d’accidents que ce soit en ville ou sur l’autoroute. Dans tous les cas, il faudra toujours faire très attention en conduisant et respecter tous les codes et les règles établis