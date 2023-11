AAH : les premiers versements de l’allocation déconjugalisée prévus pour le 6 novembre

La réforme de l’AAH a été bien adoptée pour le plus grand bonheur des bénéficiaires. Les premiers versements de l’allocation déconjugalisée arrivent le 6 novembre.

Les conditions d’accès à l’AAH

L’AAH a existé depuis 1975. Elle a soutenu plusieurs milliers d’allocataires en situation de handicap depuis sa mise en place. Son attribution dépend de plusieurs critères. À savoir, les bénéficiaires doivent avoir 20 ans et plus pour y prétendre. Ensuite, ils doivent passer devant les médecins de la santé de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour évaluer leur handicap.

Le taux d’incapacité doit au moins 80 % pour être éligible à cette aide. Il existe certains cas font exception. Ceux qui sont en états dépressifs ou souffrent des TDA, l’autisme, la surdité et certaines maladies mentales peuvent également toucher l’AAH.

Les personnes en proie avec des maladies telles que le cancer, la sclérose en plaques, ou la maladie de Crohn peuvent y accéder.

L’AAH est déconjugalisée

Pour mémoire, le calcul de l’AAH varie en fonction des ressources des foyers. Depuis le mois d’octobre 2023, le gouvernement a instauré une réforme concernant l’AAH. C’est ce qu’on appelle la déconjugalisation de l’Allocation aux adultes handicapés. Elle permet de ne plus considérer les ressources du conjoint dans le calcul de l’aide.

Cette individualisation a permis aux bénéficiaires en couple de voir le montant de leur allocation à la hausse. En effet, ils peuvent toucher jusqu’à 300 euros de plus par mois.

Dans ce sens après son entrée en vigueur le mois dernier, les allocataires de l’AAH vont toucher le montant de l’aide déconjugalisée le 6 novembre.

Les premiers versements déconjugalisés

Depuis quelques années, les bénéficiaires de l’AAH ont dénoncé le calcul de cette aide comme une sorte d’injustice. C’est pour cette raison que le gouvernement a opté pour cette déconjugalisation. Elle permet d’offrir plus d’indépendance financière aux personnes en situation de handicap.

Donc, les premiers versements calculés avec ce nouveau mode de calcul arriveront sur le compte en banque des bénéficiaires le 6 novembre. Selon la ministre chargée des Personnes handicapées, 35 000 personnes vont voir leur AAH augmentée de 350 euros de plus par mois. Puis, 80 000 nouveaux allocataires vont percevoir l’aide depuis l’entrée en vigueur de la réforme.