Très prochainement, l’entrée à Paris sera payante. Cette décision a été prise dans l’objectif de lutter contre les embouteillages et la pollution causée par les véhicules motorisés.

Ceci est possible par le biais de la mise en place d’un péage urbain. Cette mesure aura un impact sur les déplacements des Parisiens notamment, mais le but est de favoriser l’usage des transports en commun.

Quelles sont les raisons qui motivent cette mesure ?

A l’heure actuelle où l’enjeu écologique est important, la mise en place d’un péage urbain encourage tout le monde à privilégier les modes de transport plus écologiques. Pour accompagner cette nouvelle mesure, il y aura :

Une création de nouvelle piste cyclable ;

Idem pour les zones piétonnes ;

Il en est de même pour les parking relais en périphérie ;

Des transports en commun réaménagés .

Plusieurs personnes ont pensé qu’il s’agissait d’une fausse information. Toutefois, la ville de Paris a confirmé l’adoption de cette nouvelle mesure à partir du mois de juillet. Ceci, à rappeler, que l’idée est de favoriser le respect de l’environnement à travers le changement des habitudes en termes de transport.

A partir du 1er juillet, un péage urbain sera opérationnel dans la ville de Paris

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour déterminer les prix du péage. Citons la zone concernée, le modèle de la voiture ainsi que l’heure. Pour que Paris soit accessible, les conducteurs doivent payer une somme entre 5 et 10 euros.

Pour le cas des motards, le montant du péage est compris entre 2 et 6 euros. Pour les véhicules électriques, ces derniers profitent d’une déduction de 50%. Enfin, il faut compter des tarifs plus élevés lors des heures de pointe et dans les zones les plus chaudes.