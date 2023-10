60 millions de consommateurs tire la sonnette d’alarme sur les allergies liées à l’utilisation des Airpods et des écouteurs

60 millions de consommateurs tire la sonnette d’alarme. Le magazine met en lumière les allergies et les risques que peuvent causer les Airpods et les écouteurs sans fil.

Ces dernières années, les utilisateurs sont nombreux à se pencher vers l’utilisation des Airpods ou des écouteurs intra-auriculaires à l’oreille. Cependant, l’utilisation de ces types d’écouteurs présentent un risque pour la santé des utilisateurs. Parmi les maladies encourues, ils peuvent souffrir l’eczéma ou encore la dermatite atopique. Parfois, les utilisateurs se plaignent de suintements inhabituels dans l’oreille.

Les marques les plus connues pour ces appareils sont Samsung et Apple. Selon 60 millions de consommateurs, elles sont au courant des conséquences que peuvent entraîner leurs produits. En effet, les deux marques auraient découvert que les acrylates seraient à l’origine de ces désagréments. Apparemment, « Une petite proportion d’acrylates ne polymérise pas complètement, expliquant la présence de monomères plus fortement allergisants ».

On sait également que les acrylates étaient considérés comme allergènes en 2012. Ce n’est pas tout. D’autres composants comme le silicone ou le nickel peuvent également engendrer des allergies.

L’action d’Apple et Samsung face à ce problème

Les allergies que peuvent présenter les Airpods et les écouteurs des marques Apple et Samsung ne sont plus un mystère. En effet, les deux enseignes ont mentionné les risques à l’utilisation de ces appareils. De son côté, 60 millions de consommateurs tire la sonnette d’alarme. Selon le magazine, le nickel est mieux caché pour les Airpods Pro deuxième génération. Par contre, ce n’est pas le cas des acrylates. Ce qui entraîne donc de différents allergènes.

Par ailleurs, les risques d’allergies ne concernent pas seulement les produits de la pomme. Les Samsung Galaxy Buds Pro sont également dans le viseur de 60 millions de consommateurs. Pour atténuer les cas d’irritation, le magazine recommande quelques gouttes ou de la crème à base de cortisone. En tout cas, il est formel, il faut absolument arrêter ces écouteurs pointés du doigt.

Dans ce sens, il faut rester vigilant sur l’utilisation de ces Airpods et de ces écouteurs. Selon les spécialistes, la norme est de ne pas dépasser 7 heures d’utilisation par jour. Puis, il est conseillé de faire une pause régulière soit une dizaine de minutes toutes les heures.