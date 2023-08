60 Millions de consommateurs révèle les pires gâteaux apéritifs, extrêmement dangereux pour la santé

publicité

Prêt à tout pour protéger les consommateurs, 60 Millions de consommateurs révèle les pires gâteaux apéritifs. La liste est longue, et intéressante, mais le magazine explique son classement d’un point de vue purement sanitaire. Ce qui est intéressant, car ces gâteaux apéritifs font partie des plus appréciés.

Apéro et biscuits salés

Nous sommes en été, tout le monde apprécie les soirées sur la terrasse avec un apéritif léger et de la bonne musique. Une bonne compagnie et un bon menu s’accompagnent d’une bonne ambiance. Toutes les raisons sont bonnes pour un apéro et les biscuits salés sont très en demande. Parfait pour un menu léger, ils accompagnent à merveille la plancha de charcuterie et le vin blanc ou encore le rosé.

Les biscuits salés sont étalés là, et très vite, il n’en reste plus. Sur toutes les chaînes de télévision française, au moins une pub sur les biscuits apéritifs passe tous les jours. Rien de surprenant, dira-t-on, ces merveilles se vendent elles-mêmes car elles sont succulentes. Malgré tout, il faut faire attention, une bonne partie n’est pas recommandée pour la santé.

60 Millions de consommateurs révèle les pires gâteaux apéritifs

Le magazine n’a pas attendu longtemps avant de donner des détails sur la liste des pires gâteaux apéritifs. Pour baser sa sélection, 60 Millions de consommateurs se concentre sur le Nutriscore, la valeur nutritionnelle et sans oublier la présence d’additif.

Les professionnels ont décidé de passer au crible 50 marques de biscuits apéritifs. Le résultat est là, certaines marques ne doivent plus se présenter sur les rayons.

Les marques à éviter pour rester en bonne santé

60 Millions de consommateurs donne des notes sur 20 avec tous les critères étudiés. Tokapi de chez Leclerc a obtenu la note de 6. Ce sont des petites crêpes au fromage qui a un très mauvais apport nutritionnel. Riche en additif, cette marque est à éviter le plus vite possible. On connaît tous les biscuits de la marque TUC.

Malgré la notoriété du fameux biscuit rectangulaire, il n’obtient que 6/20. TUC est trop gras et trop salé. Les fourrés au fromage de Monoprix sont trop concentrés en additifs et doivent être éviter. Par ailleurs, les Chipster de Belin sont nocifs pour la santé et doivent être rayés de la liste si vous vous souciez de votre santé.