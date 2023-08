60 millions de consommateurs met en garde contre cet aliment en vente chez Lidl, un produit dangereux pour la santé

publicité

Les clients de ce géant de supermarché devraient être sur leur garde. 60 millions de consommateurs met en garde concernant ce produit Lidl. Il présente un danger pour la santé. Voici le produit pointé de doigt.

60 millions de consommateurs met en garde contre cet aliment en vente chez Lild

publicité

Dans le but de préserver les consommateurs, l’association fait en sorte de déceler toute anomalie et produit dangereux dans les rayons des supermarchés. Leur objectif est d’assurer la qualité de chaque produit. Récemment, Lidl est dans le viseur de 60 millions de consommateurs. Malgré la réputation de l’enseigne allemand, tout n’est pas aussi rose comme on le croit.

En effet, une enquête a permis de révéler que le magasin préféré des Français propose des articles peu qualitatifs. 60 millions de consommateurs pointe du doigt en particulier qui est en vente à l’enseigne. Le magazine appelle donc à la vigilance de chacun.

Vigilance est de mise concernant ce produit

60 millions de consommateurs met en garde au sujet de ce produit Lidl. L’association met en lumière la dangerosité de l’article pour la santé. En effet, l’étude s’est surtout concentrée sur les marques de bouillon déshydraté.

publicité

Ainsi, le bouillon de volaille Kania de Lidl est le moins noté avec 7,5/20. Parmi les marques étudiées, ce produit se retrouve en bas du classement. Ce qui explique cette dépréciation est la présence de nombreux éléments dangereux.

Ce produit contient donc trop de sel et trop d’additif. Sa consommation régulière entraînerait de gros problèmes pour la santé. De surcroît, ce bouillon de Lidl est composé d’huile de palme qui pourrait entraîner de nombreuses maladies.

publicité

Le meilleur bouillon déshydraté selon 60 millions de consommateurs

60 millions de consommateurs met en garde contre ce bouillon de Lidl. En ce qui concerne la qualité de produit, il est préférable d’éviter de l’acheter et surtout de le consommer.

Cependant, les autres bouillons déshydratés comme celui de Carrefour ou Knorr ont également reçu de mauvaises notes. Donc, ils figurent également en bas du classement de l’association.

Par conséquent, pour ne pas compromettre votre santé, il serait mieux d’opter pour le fait-maison.